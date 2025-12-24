Prije 153 godine puštena u saobraćaj prva pruga u BiH

Na današnji dan 1872. godine, puštena je u saobraćaj prva pruga u Bosni i Hercegovini. Bila je to pruga normalnog kolosijeka od Banje Luke do Dobrljina (101,6 km), izgrađena kao dio Carigradske magistrale koja je, prema planovima Turske, trebala povezati Carigrad s Bečom. Već u septembru 1878. godine, započeta je gradnja uske pruge od Bosanskog Broda do Sarajeva. Desetog dana septembra 1878. godine, u Derventi je osnovana prva direkcija bosanskohercegovačkih željeznica s nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. Osoblje Direkcije sačinjavalo je sedam austrougarskih oficira i vojnih činovnika, 30 civilnih činovnika iz Austro-Ugarske i veći broj drugog osoblja – isključivo stranaca. Domaći radnici su bili pomoćno osoblje. Iz Rumunije, gdje je tada završavana pruga uskog kolosijeka Temišvar - Oršava, prebačene su lokomotive i raspoloživi vagoni, vlasništvo firme "Higel i Sagel" koja je gradila i pruge u Bosni. Ta okolnost je odredila budući karakter bosanskohercegovačkih pruga, a to su bile pruge uskog kolosijeka.

Vasko de Gama . Wikipedia.org Vasko de Gama . Wikipedia.org

Umro moreplovac Vasko de Gama 1524. - Umro portugalski istraživač i moreplovac Vasko de Gama (Vasco), prvi čovjek koji je morskim putem stigao iz Evrope do Indije (Malabarska obala) i dokazao da se Afrika može oploviti. Naime, on je 1498. pronašao pomorski put u Indiju, ploveći oko Afrike, zahvaljujući čemu su detaljnije upoznati obrisi afričkog kopna, a Indijski okean uvršten u svjetska mora. Prilikom drugog putovanja u Indiju, 1502., uspostavio je portugalsku kolonijalnu vlast, a tokom trećeg je umro u Indiji. 1798. - Rođen Adam Mickijevič, najveći poljski pisac romantizma, čija djela odlikuje izuzetno bogat i slikovit jezik. U idiličnom epu posvećenom rodnom kraju "Pan Tadeuš" opisao je staru Poljsku koja nestaje. Ostala djela: zbirke pjesama "Balade i romanse", "Krimski soneti", epovi "Gražina", "Konrad Velenrod", drama "Zadušnice", politička brošura "Knjige poljskog naroda i hodočasništva poljskog", ciklus predavanja "Slovenske književnosti". 1818. - Engleski fizičar Džejms Preskot Džul (James Prescott Joule), član Londonskog kraljevskog društva od 1850., rođen je na današnji dan. Od 1841. do 1843. odredio je toplinski ekvivalent električne struje (Džulova toplina), a 1834.-1850. mehanički ekvivalent topline i time dao jedan od dokaza zakona o očuvanju energije. Zajedno s Vilijamom Tomsonom (William Thomson, poslije lord Kelvin) otkrio je, 1852., pojavu koja se naziva Džul-Tomsonov učinak ili efekt. Po njemu je nazvana mjerna jedinica rada, energije i topline džul. 1822. - Rođen engleski pisac i književni kritičar Metju Arnold (Matthew), značajan estetičar, profesor poezije u Oksfordu, koji je s gledišta klasične književnosti žestoko osporavao barbarstvo, filistarstvo i provincijalizam engleske literature 19. stoljeća. Djela: zbirke pjesama "Pjesme", "Nove pjesme", eseji "Kultura i anarhija", "Književnost i dogma", "Kritički eseji". 1863. - Umro engleski pisac Vilijam Mejkpis Tekeri (William Makepeace Thackeray), oštar kritičar društva, posebno obožavanja novca i položaja. Djela: romani "Vašar taštine", "Henri Ezmond", "Historija Pendenisa", "Njukamovi", "Virdžinijanci", satira "Knjiga o snobovima", književne kritike "Engleski humoristi osamnaestog stoljeća", historijsko djelo "Četiri Džordža".

Emanuel Lasker . Wikipedia.org Emanuel Lasker . Wikipedia.org

Rođen Emanuel Lasker, bivši svjetski šampion u šahu 1868. - Rođen Emanuel Lasker, njemački šahist, matematičar i filozof. Titulu prvaka svijeta u šahu osvojio je 1894. godine i na tronu se zadržao 27 godina. 1871. - Premijera Verdijeve opere "Aida" održana u Kairu, mjestu gdje se i odigrava radnja drame. 1904. - U Londonu, na sceni Teatra Vojvode od Jorka, prvi put izveden komad u kome se pojavio lik Petra Pana. 1905. - Rođen Hauard Hjuz (Howard Hughes), pionir američke avijacije, industrijalac i filmski producent, poznat po postavljanju novih zračnih rekorda i gradnji velikih aviona zbog kojih je dobio Kongresnu medalju časti, te produciranju filmova "Anđeli pakla" i "Odmetnik". 1906. - Emitiran prvi radijski program u svijetu. Sa svoje eksperimentalne radiostanice u Brent Roku, u američkoj državi Masačusets, američki fizičar, inžinjer i pronalazač u oblasti radijske tehnike Redžinald Obri Fesenden (Reginald Aubrey Fessenden) emitirao je program koji su pratili brodski radiooperateri u prečniku od približno 25 kilometara. 1922. - Rođena američka filmska glumica Ava Lavinija Gardner (Lavinia), koja je nesvakidašnjom pojavom izmijenila tip filmske ljepotice i ostvarila niz uloga tajanstvenih i inteligentnih žena. Filmovi: "Ploveće pozorište", "Snjegovi Kilimandžara", "Sunce se ponovo rađa", "Usamljena zvijezda", "Naga Maja", "Noć iguane", "Pedeset pet dana u Pekingu", "Sudija za vješanje"... 1929. - Meri Higins Klark (Mary Higgins Clark), američka književnica, autorica romana, rođena je na današnji dan. Svaka od njene 51 knjige bila je bestseler u Sjedinjenim Državama i raznim evropskim zemljama, a svi njeni romani ostali su u štampi od 2015. godine. Njen debitantski roman „Gdje su djeca?“ objavljen je u rekordnih sedamdeset pet izdanja.

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