Predblagdanske gužve i povećana potrošnja: Cijela plaća ode za Božić

Gužve u trgovačkim centrima, na pijacama, kao i prometni čepovi dokaz su da je predblagdanska kupovina uveliko počela. Tako građani koji slave katolički Božić širom BiH obavljaju posljednje pripreme za blagdanski sto. Kao i svake godine, najviše se troši na hranu i poklone, a zbog silnih poskupljenja, mnogi će ove godine imati skromniju trpezu, poput mostarske penzionerke, Ankice.
Skromni darovi
- Da, napravila sam računicu i činjenica je da je sve skuplje nego lani. Ovaj Božić će me koštati 300 KM, računajući ručak i poklone. Obitelj nije velika kao nekad, pa ćemo priuštiti skromne darove. Najvažnije je da su od srca. Što se tiče ručka, bit će to klasika, ništa pretjerano - kazala nam je ona.
Trgovkinja na popularnoj mostarskoj „Tržnici“ Janja Čondrić uz sezonsko voće i povrće u ovo doba godine prodaje kiseli kupus, koji priprema prema tradicionalnoj recepturi. Njen kupus je jučer, za vrijeme naše posjete ovoj pijaci, bio među najtraženijim proizvodima.
- Tradicija se poštuje, pa je božićni ručak bez sarme nezamisliv - govori Čondrić za „Avaz“.
Njena bliža porodica sa sedmero članova će se zajedno okupiti za blagdanski sto, a uz sarmu, na trpezi će biti obavezno, kako priča, pečenje i to od nekoliko vrsta mesa, ali i pite. Neizostavni su suhi kolači, koje ova vrijedna trgovkinja, sama spravlja i to nekoliko vrsta.
Blizu 1.000 KM
- Na stolu, naravno, mora biti i meza, kao i nekoliko vrsta pića, a na kraju svega, bit će i torta. Nekakav prosjek blagdanske košarice bit će 700 KM, a s poklonima, sigurno, blizu 1.000 KM. Opet, ništa to nije pretjerano. Pa, računam da je samo za meso koje će mi trebati za pečenje, kao i faširano te suho i pršut potrebno 300 KM. Gdje su sirevi, kajmak, sastojci za kolače, sokovi. Pri tome, imam svoj kupus, krompir, domaće vino i slično. Skupo jeste, ali, ipak je Božić. Uz obitelj, dolazi rodbina, susjedi, sve ih treba lijepo dočekati - kaže nam Čondrić.
Sudeći prema cijenama na pijacama, mesnicama i trgovinama, blagdanska trpeza je iz godine u godinu sve skuplja. Građanima gotovo ništa ne znače ni posebne ponude, kada je, naprimjer, kilogram svježe janjetine po akcijskoj cijeni 25 KM, a kilogram janjećeg pečenja 40 KM. Istu cijenu kao i svježa janjetina ima junetina. Suho meso koje se prodaje na tezgama, kažu trgovci, slabo se prodaje, a cijene mu se kreću od 24 KM do 40 KM, pa i više.
Kilogram suhih kolača košta između 25 i 30 KM, ali, naprimjer, orasi u jezgri se prodaju po cijeni od, čak, 25 KM po kilogramu!
Voće i povrće
Kada je riječ o voću, kruške i jabuke se prodaju po cijeni od 3 KM po kilogramu. Kivi košta 4 KM, a limun ima cijenu od 5 KM. Povrće je još skuplje. Najjeftiniji je kupus koji košta 2,5 KM po kilogramu, a kiseli je 6 KM. Mrkva je 3 KM, paprike i zelena salata su 5 KM, a prasa i prokulice 6 KM. Kupus „raštika“ i mladi luk su, čak, 8 KM.