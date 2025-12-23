Predblagdanske gužve i povećana potrošnja: Cijela plaća ode za Božić

Gužve u trgovačkim centrima, na pijacama, kao i prometni čepovi dokaz su da je predblagdanska kupovina uveliko počela. Tako građani koji slave katolički Božić širom BiH obavljaju posljednje pripreme za blagdanski sto. Kao i svake godine, najviše se troši na hranu i poklone, a zbog silnih poskupljenja, mnogi će ove godine imati skromniju trpezu, poput mostarske penzionerke, Ankice. Skromni darovi - Da, napravila sam računicu i činjenica je da je sve skuplje nego lani. Ovaj Božić će me koštati 300 KM, računajući ručak i poklone. Obitelj nije velika kao nekad, pa ćemo priuštiti skromne darove. Najvažnije je da su od srca. Što se tiče ručka, bit će to klasika, ništa pretjerano - kazala nam je ona.

Čondrić: Blizu 1.000 KM . Avaz Čondrić: Blizu 1.000 KM . Avaz

Trgovkinja na popularnoj mostarskoj „Tržnici“ Janja Čondrić uz sezonsko voće i povrće u ovo doba godine prodaje kiseli kupus, koji priprema prema tradicionalnoj recepturi. Njen kupus je jučer, za vrijeme naše posjete ovoj pijaci, bio među najtraženijim proizvodima. - Tradicija se poštuje, pa je božićni ručak bez sarme nezamisliv - govori Čondrić za „Avaz“. Njena bliža porodica sa sedmero članova će se zajedno okupiti za blagdanski sto, a uz sarmu, na trpezi će biti obavezno, kako priča, pečenje i to od nekoliko vrsta mesa, ali i pite. Neizostavni su suhi kolači, koje ova vrijedna trgovkinja, sama spravlja i to nekoliko vrsta. Blizu 1.000 KM - Na stolu, naravno, mora biti i meza, kao i nekoliko vrsta pića, a na kraju svega, bit će i torta. Nekakav prosjek blagdanske košarice bit će 700 KM, a s poklonima, sigurno, blizu 1.000 KM. Opet, ništa to nije pretjerano. Pa, računam da je samo za meso koje će mi trebati za pečenje, kao i faširano te suho i pršut potrebno 300 KM. Gdje su sirevi, kajmak, sastojci za kolače, sokovi. Pri tome, imam svoj kupus, krompir, domaće vino i slično. Skupo jeste, ali, ipak je Božić. Uz obitelj, dolazi rodbina, susjedi, sve ih treba lijepo dočekati - kaže nam Čondrić.

Tržnica Mostar . Avaz Tržnica Mostar . Avaz