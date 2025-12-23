Grad Živinice dobio zahvalnicu Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

Svečanom akademijom sinoć su obilježene 33. godine rada Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u svečanom salonu Vijećnice Grada Sarajeva.

Na njoj je Grad Živinice dobio Zahvalnicu ove organizacije.

- Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu da put kojim idemo – put razvoja, očuvanja identiteta, kulture i društvene odgovornosti – ima smisla i daje rezultate. Zahvalnica nije samo priznanje Gradu, već i svim građankama i građanima Živinica koji svakodnevno svojim radom, znanjem i angažmanom grade snažnu i dostojanstvenu zajednicu - rekao je gradonačelnik Živinica Began Muhić (SDA) nakon priznanja.

Poručio je da nastavljaju predano raditi s ciljem da Živinice budu grad koji se prepoznaje po vrijednostima, napretku i saradnji.

- Hvala na ukazanom povjerenju i časti. Idemo dalje – zajedno - naveo je Muhić.