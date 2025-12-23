Izetbegović: Stranci mijenjaju odnos prema SDA, shvatili su da nema napretka bez nas

U Zenici je održan radni sastanak zvaničnika Stranke demokratske akcije sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojem je prisustvovao i predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović je u uvodu obraćanja konstatovao da su tri četvrtine aktuelnog mandata vlasti na državnom i entitetskom nivou iza nas.

- Za državu Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane ovo je neupitno bio mandat stagnacije, destabilizacije, zaduživanja i siromašenja. Godine su proćerdane i nisu ih pojeli skakavci nego ambiciozni, a pri tome nesposobni političari - kazao je Izetbegović.

Govoreći o Stranci demokratske akcije, pritiscima kojima je bila izložena i političkoj situaciji u BiH, Izetbegović je podsjetio na pokušaje ohrabrivanja raskola u SDA i specijalni rat vođen protiv Bošnjaka i bosanskohercegovačkih patriota.

- Rezultat tog napora je bio broj od skoro 200 registrovanih stranaka u BiH, imamo svjetski rekord, od čega skoro 90 posto njih plediraju na bošnjačke glasove. I pri tome zavađaju Bošnjake - izjavio je Izetbegović.

Taj projekat, dodao je, kulminirao je 2022. godine, kada su formirane "jedanaestorke", "osmorke", mijenjan Izborni zakon, suspendovan Ustav, a sve s namjerom da se poništi većinska volja bošnjačkog naroda na državnom i entitetskom nivou.

- Trojka je dobila priliku i mogla je napraviti bolji rezultat da se držala proklamovanih principa i obećanja. Za provedbu obećane meritokratije nisu imali dovoljno kvalitetnih kadrova. Imali su nešto sposobnih ljudi koje su zatim ostavili na rezervnoj klupi. Očigledno je bilo preče imenovati poslušne, pa makar bili i nesposobni. Za provedbu obećanja o „nultoj stopi tolerancije na korupciju“ su također imali šansu, barem u nekoj mjeri, ali vlast lako i brzo kvari, pa su ulazili u veze sa narko kartelima, kupovali stanove i otvarali bankovne račune po Istanbulu, mijenjali regulacione planove, zapošljavali i dodjeljivali tendere mimo zakona, bivali hapšeni i zatvarani, imenovali direktora FUP-a koji se neće baviti svojim poslom već će „spengavati“ političku konkurenciju. Evropska investiciona banka definitivno je zaustavila finansiranje izgradnje Koridora Vc - podsjetio je Izetbegović.

Odnos sa SNSD-om i HDZ-om

Kada je u pitanju odnos sa SNSD-om i HDZ-om, Trojka se, ocijenio je Izetbegović, ponižavala trčanjem do Laktaša i Mostara, te su lagali da se "Dodik promijenio", šutjeli na psovanje genocida i predavali bitne pozicije u institucijama.

- Rezultat je stagnacija, izostanak napretka i rasta. Izostanak rasta je opasan i za najjače države i najuspješnije privrede na svijetu. Nijemci su zabrinuti ako rast nije tri nego „samo“ dva posto. Zemlje na Balkanu, a naročito porušena BiH, trebaju ubrzano usvajanje reformi, ubrzani napredak na putu ka članstvo u euroatlantskim asocijacijama, ubrzanu izgradnju infrastrukture, ubrzani rast privrede od minimalno pet posto. Tako je bilo u mandatima od 2014. do 2022. Danas stojimo u mjestu i počinjemo da tonemo - kazao je predsjednik SDA.

Nakon perioda u kojem je BiH prestizala susjede, uslijedio je, poručio je Izetbegović, period u kojem su nas susjedi prestizali.

- U vrijeme Fadila Novalića smo imali u prosjeku 10.000 novih radnih mjesta godišnje. U 2025. imamo gubitak od 8.000 radnih mjesta, pad proizvodnje u namjenskoj industriji, tešku krizu u Gikilu i Željezari. U BiH je BDP u 2023. i 2024. rastao u prosjeku 2,1 posto. U Srbiji je rastao 3,2, a u Crnoj Gori 4,7 posto. To se direktno odrazilo na kupovnu moć stanovništva koja u BiH stagnira u odnosu na EU. U Srbiji je porasla za 12 posto, a u Crnoj Gori za tri posto. Kupovna moć stanovništva u Srbiji i Crnoj Gori je za 50 posto veća nego u BiH. Slična stvar je sa pokrivenošću uvoza izvozom. U BiH oboje značajno pada, a naročito izvoz, dok u Srbiji značajno raste - izjavio je Izetbegović.

Osvrnuo se predsjednik SDA i na evropski put BiH, koji, kako je kazao, nije apstraktna stvar jer se radi o svakodnevnom usvajanju reformi i permanentnom popravljanju funkcionisanja državnog aparata, što direktno utječe na rast ekonomije.

- Bugarska i Rumunija su ne tako davno imale manju prosječnu plaću od BiH. Danas su njihove plaće duplo veće. Crna Gora i Srbija su ne tako davno imale niže plaće od nas, a danas su im one 50 posto više od naših - konstatovao je Izetbegović.

Politička situacija u BiH

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u državi i opstrukcijama u njenom napretku, Izetbegović je izdvojio probleme koje izaziva Milorad Dodik i potrebu pune provedbe presude Suda BiH kojom mu je zabranjeno i obnašanje dužnosti predsjednika SNSD-a. Osvrnuo se i na promijenjeni odnos međunarodne zajednice prema SDA, čemu svjedoče i učestali sastanci sa ambasadorima i ostalim međunarodnim zvaničnicima.

- Očigledno shvataju da nema stabilnosti niti napretka zemlje na euroatlantskom putu bez stranke koja je najjača i koja je bila stub stabilnosti i motor napretka u kompletnom postdejtonskom periodu - kazao je Izetbegović.

Ozbiljan plan reformi i obnove

SDA će, dodao je, ponuditi ozbiljan plan reformi i obnove, koji će poslužiti kao priprema za naredna dva mandata rada vlada na svim nivoima.

- Reforme, izgradnja saobraćajne i energetske infrastrukture, podizanje životnog standarda. Ljudi žele jaku državu, sigurnost za sebe i svoju djecu, bolju zdravstvenu zaštitu, veće plaće i penzije. Uduplat ćemo u roku od osam godina plaće i penzije, kupovnu moć ljudi - poručio je Izetbegović.

Sastanku su prisustvovali zastupnici SDA sa svih nivoa vlasti koji dolaze sa prostora ZDK, načelnici i gradonačelnici, vijećnici, te članovi Kantonalnog izvršnog odbora, općinskih i gradskih izvršnih odbora i Glavnog odbora SDA sa područja ZDK.

Pored Izetbegovića, na sastanku su se prisutnima obratili predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda PSBiH Šefik Džaferović, predsjednik Kluba SDA u Predstavničkom domu PFBiH Mirsad Zaimović, premijer ZDK Nezir Pivić, predsjednik Kluba SDA u SKupštini ZDK Alija Ogrić i predsjednik KO SDA ZDK Nermin Mandra.