Dodik najavio da bi izgradnja autoputa od Mrkonjić Grada do Banja Luke trebala početi iduće godine

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi naredne godine trebala početi izgradnja autoputa koji će povezivati Mrkonjić Grad i Banju Luku, uz napomenu da je na Narodnoj skupštini RS-a da riješi preostala pitanja vezana za urbanističke procedure.

Dodik je naveo da se trenutno intenzivno radi na izgradnji autoputa Prijedor – Banja Luka, te da je postignut dogovor o finansiranju putne dionice od Modriče do Brčko distrikta, kao i od Brčkog prema Bijeljini.