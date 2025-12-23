Dodik najavio da bi izgradnja autoputa od Mrkonjić Grada do Banja Luke trebala početi iduće godine

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi naredne godine trebala početi izgradnja autoputa koji će povezivati Mrkonjić Grad i Banju Luku, uz napomenu da je na Narodnoj skupštini RS-a da riješi preostala pitanja vezana za urbanističke procedure.
Dodik je naveo da se trenutno intenzivno radi na izgradnji autoputa Prijedor – Banja Luka, te da je postignut dogovor o finansiranju putne dionice od Modriče do Brčko distrikta, kao i od Brčkog prema Bijeljini.
- Od Bijeljine se već radi trasa do mosta na Rači, čime ćemo se povezati s koridorom koji je već izgradila Srbija, a koji vodi od Kuzmina do Rače - rekao je Dodik, prenosi RTRS.
Dodao je da je RS, prema njegovim riječima, među najmanje zaduženim u Evropi, te da prihodi od putarine mogu pokriti kredit zadužen za izgradnju autoputa Banja Luka – Doboj, uključujući i kamate.
Prema njegovim navodima, ukupan dug RS-a iznosi 34 posto bruto domaćeg proizvoda, dok javni dug iznosi 31 posto BDP-a.