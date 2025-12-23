Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik najavio da bi izgradnja autoputa od Mrkonjić Grada do Banja Luke trebala početi iduće godine

Dodao je da je RS, prema njegovim riječima, među najmanje zaduženim u Evropi, te da prihodi od putarine mogu pokriti kredit

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

23.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi naredne godine trebala početi izgradnja autoputa koji će povezivati Mrkonjić Grad i Banju Luku, uz napomenu da je na Narodnoj skupštini RS-a da riješi preostala pitanja vezana za urbanističke procedure.

Dodik je naveo da se trenutno intenzivno radi na izgradnji autoputa Prijedor – Banja Luka, te da je postignut dogovor o finansiranju putne dionice od Modriče do Brčko distrikta, kao i od Brčkog prema Bijeljini.

https://youtu.be/BriSfCC7E4I

- Od Bijeljine se već radi trasa do mosta na Rači, čime ćemo se povezati s koridorom koji je već izgradila Srbija, a koji vodi od Kuzmina do Rače - rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Dodao je da je RS, prema njegovim riječima, među najmanje zaduženim u Evropi, te da prihodi od putarine mogu pokriti kredit zadužen za izgradnju autoputa Banja Luka – Doboj, uključujući i kamate.

Prema njegovim navodima, ukupan dug RS-a iznosi 34 posto bruto domaćeg proizvoda, dok javni dug iznosi 31 posto BDP-a.

# MRKONJIĆ GRAD
# BANJA LUKA
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.