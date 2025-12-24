U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Vlasti potvrdile partnerstvo SAD

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Vlasti potvrdile partnerstvo SAD.

U prostorijama Ambasade SAD jučer su lideri stranaka održali sastanak s otpravnikom poslova Džonom Ginkelom. Sastanku su prisustvovali predsjednici stranaka Trojke, HDZ-a BiH i HDZ 1990. Ambasada poslala jasne poruke da se ovaj projekat Južne interkonekcije ne smije vezati za političke ustupke.

Svi su podržali da se ide u realizaciju projekta, i to uz kratke i ambiciozne rokove. Cilj je da realizaciju ovog projekta vrši američka kompanija, a u Ambasadi su zadovoljni dinamikom poslova.

Nakon smrti oca, Zikrija Ahmetbegović usrećio komšiju. Motorna kolica dali jaranu Sejdi da može do grada.

U feljtonu koji objavljujemo na 17. strani (15) čitajte kako je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković polagao ispite dok je sjedio u Vladi KS.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović se javio za "Avaz" iz Vašingtona. Tvrdi da SAD čvrsto stoje uz BiH.

Dok se čeka ime protivnika u plej-ofu Konferencijske lige za "Avaz" je govorio sjajni veznjak Zrinjskog Igor Savić. Želi da u Mostar dođe Kristal Palas.

Čitajte i o tome kako je naš jedini grad na moru postao "in" destinacija za Novu godinu.

Nakon što je Federalna vlada utvrdila prijedlog Zakona o PIO/MIO i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru za naš list govorili su predsjednici udruženja penzionera.

Smije li biti dilema između sigurnosti na cestama i nedostatka kadra: Mogu li vozači u sedmoj deceniji preuzeti odgovornost za desetine putnika?

U prošloj godini registrovano čak 6.350 novih slučajeva. Sve više građana traži socijalnu pomoć. Više o tome čitajte na stranama sarajevskog kantona.

Na stranama globusa saznajte zašto je Ryanair kažnjen s 256 miliona eura.

Vejsil Halilović, koji je automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović, osuđen na tri godine zatvora. Više o tome na stranama crne hronike.

Na kulturnim stranama čitajte o prazničnoj predstavi u Pozorištu mladih u Sarajevu.

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