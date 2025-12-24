Kako je ministar slavodobitno govorio da se riješio problem magle na Aerodromu u Tuzli, pa ga realnost demantovala

Nakon što su puštena u promet svjetla centralne linije na Međunarodnom aerodromu Tuzla, stigle su bombastične najave da je to kraj borbe s maglom.
Ipak, već prve sedmice desila se gusta magla i realnost je demantovala zvaničnike, a posebno ministra trgovine, turizma i prometa TK Almira Žilića (DF).
Kao što su preusmjeravani brojni letovi za Sarajevo, isto se desilo i s letovima za Tuzlu. Što se tiče letova za Tuzlu u subotu, oni su bili preusmjereni za Beograd i Banju Luku. Polijetanje iz Tuzle za Bazel je tada otkazano, a let iz Istanbula je vraćen nazad jer nije bilo moguće sletjeti zbog guste magle. Ranije su letovi preusmjeravani i za Tiranu i za Budimpeštu. Prije osam dana niti jedan jedini let s ovog aerodroma nije realiziran.
Svega dva dana prije tog utorka ministar Žilić je objavio na Facebooku da je problem riješen i da će u Tuzlu početi da slijeću s drugih aerodroma.
– Poslije 30 godina, najveće infrastrukturno ulaganje je završeno. Ugradnja posebnih svjetala na centralnoj pisti Tuzlanskog aerodroma izdigao je naš aerodrom među najopremljenije u regionu, a u BiH definitivno. Riješili smo problem magle koji nam je bio uteg i evo nas. Primit ćemo, već i primamo avione sa drugih aerodroma, jer magla je globalni problem. Ponosan sam - rekao je Žilić.
Upravo ovu činjenicu kritizirao je i portal Zamaaero, odnosno zrakoplovni stručnjak iz Hrvatske Alen Ščuric.
- Svjetla su postavljena na razmak od 15 metara, čime je značajno unaprijeđena kategorija vidljivosti, operativne pouzdanosti i sigurnost zračnog prometa. I naravno ne bi Žilić bio Žilić da pritom ne provali, pa je rekao „Problem magle, koji nam je dugo predstavljao ozbiljnu prepreku, sada je riješen. Ponosan sam!“. Pritom je naglašeno da sada na Tuzlu avioni mogu slijetati i u gustoj magli. I ne, ministre niste ovime riješili problem magle. Ovo je daleko bolje, biti će manje otkazivanja i kašnjenja, no problem magle riješili niste. Tuzla ima ILS I (CAT I) opremu za instrumentalno slijetanje. Svjetla središnje linije ne smanjuju ILS CAT I minimume. Ona samo pomažu u vizualnom kontaktu pilota sa pistom. Sa ILS CAT I minimalna vidljivost mora biti 550 metara u pravcu piste i 800 metara opće vidljivosti, uz visinu od najmanje 60 metara. Kod polijetanja ova svjetla su smanjila potrebnu vidljivost sa 550 na 300 metara i to je jedina ozbiljna prednost. Da bi riješili problem magle trebate uvesti CAT III (CAT IIIB omogućava slijetanje sa samo 46 metara vidljivosti i 15 metara visine), a to košta. Daleko više košta od svjetala središnje linije. Govorimo o investiciji od puno miliona eura, za Tuzlu vjerojatno i 10 miliona – naveo je Šćuric.