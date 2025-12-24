Kako je ministar slavodobitno govorio da se riješio problem magle na Aerodromu u Tuzli, pa ga realnost demantovala

Nakon što su puštena u promet svjetla centralne linije na Međunarodnom aerodromu Tuzla, stigle su bombastične najave da je to kraj borbe s maglom.

Ipak, već prve sedmice desila se gusta magla i realnost je demantovala zvaničnike, a posebno ministra trgovine, turizma i prometa TK Almira Žilića (DF).

Kao što su preusmjeravani brojni letovi za Sarajevo, isto se desilo i s letovima za Tuzlu. Što se tiče letova za Tuzlu u subotu, oni su bili preusmjereni za Beograd i Banju Luku. Polijetanje iz Tuzle za Bazel je tada otkazano, a let iz Istanbula je vraćen nazad jer nije bilo moguće sletjeti zbog guste magle. Ranije su letovi preusmjeravani i za Tiranu i za Budimpeštu. Prije osam dana niti jedan jedini let s ovog aerodroma nije realiziran.

Svega dva dana prije tog utorka ministar Žilić je objavio na Facebooku da je problem riješen i da će u Tuzlu početi da slijeću s drugih aerodroma.