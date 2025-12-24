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VISOKA KORUPCIJA

Tužilaštvo KS u ovoj godini oduzelo 637.000 KM nezakonito stečene imovine, oko pet miliona KM privremeno zamrznuto

Tokom ove godine Tužilaštvo KS provelo je više akcija lišenja slobode

Tužilaštvo KS. Avaz

Dž. M.

24.12.2025

Tužioci Odjela za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS su do aprila ove godine radili na procesuiranju najkompleksnijih predmeta organiziranog i privrednog kriminala i korupcije. Prioritet su bili predmeti zloupotrebe položaja, pranja novca, poreskih utaja i nezakonitog raspolaganja novcem. Nakon početka rada Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala FBiH, 30. aprila ove godine, Tužilaštvo KS je do sada tom odjelu dostavilo 451 predmet, uključujući predmete „Berilo i dr.“, „Vidikovac“, „Aerodrom“, „Terminali FBiH“, „Holand Taxi“, kao i druge složene predmete.

Tokom ove godine Tužilaštvo KS provelo je više akcija lišenja slobode. U predmetu „Koverta“ uhapšene su dvije kantonalne ministrice, izvršeni pretresi više vladinih institucija u KS, izuzeta dokumentacija s pojednih fakulteta u Sarajevu. Provedeni su i brojni pretresi radi prikupljanja dodatnih dokaza zbog sumnje na korupciju, a slobode su lišeni i policijski službenici zbog primanja mita.

Podignuto je 45 optužnica. Među značajnijim optužnicama je predmet visoke korupcije u kojem su optuženi Senaid Memić, Tihomir Brajković i firma „Bulevar“ iz Kiseljaka, kojoj je nezakonito omogućena imovinska korist veća od dva miliona KM kroz gradnju i prodaju stanova. Potvrđena je i optužnica u predmetu organiziranog kriminala visokog nivoa, koji se odnosi na manipulacije inostranim valutama. Također, zbog primanja mita u iznosu od 13.000 KM potvrđena je optužnica protiv službenika Općine Novo Sarajevo i Porezne uprave FBiH. I u ovoj godini ostvareni su konkretni finansijski efekti rada Odjela. Trajno je oduzeto 637.000 KM nezakonito stečene imovine, dok je imovina u vrijednosti od oko pet miliona KM privremeno zamrznuta.

Lejla Kurtanović, šefica Odjela za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS – „Među posljednjim značajnijm nepravosnažno okončanim predmetima privrednog kriminaliteta ističe se okončanje prvostepenog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, donošenjem nepravosnažne osuđujuće prvostepene presude zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja članova Uprave Željeznica FBiH gdje su izrečene zatvorske kazne, novčana kazna pravnom licu u visini od 2.500.000 KM dok je oduzeta imovina vrijednosti 3.000.000 KM.

Lejla Kurtanović. Kantonalno Tužilaštvo KS

Spomenuti kvalitetni rezultati odjela za privredni kriminalitet i korupciju u tekućoj godini ostvareni su kroz saradnju sa policijskim agencijama, Uredom za borbu protiv korupcije KS, poreskim organima i drugim institucijama, što je omogućilo bržu razmjenu informacija i efikasnije provođenje dokaznih radnji.

Posebna efikasnost u procesuiranju svih krivičnih djela iz oblasti poreza je postignuta kroz rad Tima za pranje novca i poreze, koji ostvaruju usku suradnju sa nadležnim poreznim tijelima, naročito Odsjekom za obavještavanje i istrage Sarajevo pri poreznoj upravi FBiH, što je značajno unaprijedilo aktivnosti na blagovremenom prepoznavanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti poreza, dok se na suzbijanju svih pojavnih oblika koruptivnih aktivnosti intenzivno radi u suradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije KS.

Strateško opredjeljenje Odjela i dalje ostaje specijalizacija tužilaca kako iz oblasti prepoznavanja i identifikacije tipologije pranja novca, kripto valuta, specifičnosti privrednog poslovanja i tržišta finansijskog kapitala, tako i suzbijanja korupcije, na kojim poljima su tužioci ovog Odjela već postigli zavidne rezultate, kako u radu na predmetima tako i kao učesnici odnosno edukatori na brojnim stručnim obukama i edukacijama iz navedene oblasti, u zemlji i inostranstvu, za što posjeduju i odgovarajuću certifikaciju.“

Odjel će i dalje raditi na unapređenju i jačanju koordinacije s partnerskim institucijama kako bi se dodatno povećala efikasnost u borbi protiv privrednog kriminala i korupcije, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

# KRIMINAL
# TUŽILAŠTVO KS
# IMOVINA
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