Tužilaštvo KS u ovoj godini oduzelo 637.000 KM nezakonito stečene imovine, oko pet miliona KM privremeno zamrznuto

Tužioci Odjela za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS su do aprila ove godine radili na procesuiranju najkompleksnijih predmeta organiziranog i privrednog kriminala i korupcije. Prioritet su bili predmeti zloupotrebe položaja, pranja novca, poreskih utaja i nezakonitog raspolaganja novcem. Nakon početka rada Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala FBiH, 30. aprila ove godine, Tužilaštvo KS je do sada tom odjelu dostavilo 451 predmet, uključujući predmete „Berilo i dr.“, „Vidikovac“, „Aerodrom“, „Terminali FBiH“, „Holand Taxi“, kao i druge složene predmete.

Tokom ove godine Tužilaštvo KS provelo je više akcija lišenja slobode. U predmetu „Koverta“ uhapšene su dvije kantonalne ministrice, izvršeni pretresi više vladinih institucija u KS, izuzeta dokumentacija s pojednih fakulteta u Sarajevu. Provedeni su i brojni pretresi radi prikupljanja dodatnih dokaza zbog sumnje na korupciju, a slobode su lišeni i policijski službenici zbog primanja mita.

Podignuto je 45 optužnica. Među značajnijim optužnicama je predmet visoke korupcije u kojem su optuženi Senaid Memić, Tihomir Brajković i firma „Bulevar“ iz Kiseljaka, kojoj je nezakonito omogućena imovinska korist veća od dva miliona KM kroz gradnju i prodaju stanova. Potvrđena je i optužnica u predmetu organiziranog kriminala visokog nivoa, koji se odnosi na manipulacije inostranim valutama. Također, zbog primanja mita u iznosu od 13.000 KM potvrđena je optužnica protiv službenika Općine Novo Sarajevo i Porezne uprave FBiH. I u ovoj godini ostvareni su konkretni finansijski efekti rada Odjela. Trajno je oduzeto 637.000 KM nezakonito stečene imovine, dok je imovina u vrijednosti od oko pet miliona KM privremeno zamrznuta.

Lejla Kurtanović, šefica Odjela za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS – „Među posljednjim značajnijm nepravosnažno okončanim predmetima privrednog kriminaliteta ističe se okončanje prvostepenog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, donošenjem nepravosnažne osuđujuće prvostepene presude zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja članova Uprave Željeznica FBiH gdje su izrečene zatvorske kazne, novčana kazna pravnom licu u visini od 2.500.000 KM dok je oduzeta imovina vrijednosti 3.000.000 KM.