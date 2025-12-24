Dodik ispričao anegdotu s Kupresa: Bio sam bez obezbjeđenja, kontaju odakle je ovaj došao, s neba

Lider SNSD-a Milorad Dodik gostovao je jučer na ATV Banja Luka te je tom prilikom ispričao jednu anegdotu.

Dodik se vraćao iz Trebinja helikopterom, te ga je omeo vjetar. Piloti su mu kazali da se moraju spustiti u Mostaru, Livnu, na šta je Dodik kazao tada:

- Vozi u Republiku Srpsku, ja neću da se spuštam u Federaciju i oni se spuste u selo kod Kupresa, naše prvo selo, srpski Kupres. Tu nema puno kuća i ima jedna kafana. Kako je puhao vjetar, oni nisu ni čuli helikopter. Ja i pilot uđemo u kafanu, tu sjedi jedno desetak njih, piju pivo, muzika Baja Mali Knindža do daske i jedna žena služi. Kako sam ja ušao, svi gledaju i u jednom trenutku kaže jedan opsova, kako se to kod nas obično uradi, kaže: „Gledaj ovoga, isti Dodik“ – ispričao je Dodik.