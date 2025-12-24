Sindikat policijskih službenika FUP-a podržao zakonske izmjene koje je predložio ministar Isak

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je podršku Sindikata policijskih službenika Federalne uprave policije (SPSFUP-e) na tekst prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine koji predstavlja važan korak ka unaprjeđenju pravnog i institucionalnog okvira rada policijskih službenika.

Dosadašnja zakonska rješenja pokazala su određene nedostatke u praksi, posebno u dijelu unaprjeđenja policijskih službenika, popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, penzionisanja i raspoređivanja kadrova što je u pojedinim slučajevima dovodilo do pravne nesigurnosti i otežanog funkcionisanja policijskih organa.

Predložene izmjene i dopune Zakona imaju za cilj otklanjanje uočenih pravnih i proceduralnih nejasnoća, poboljšanje sistema unaprjeđenja i upravljanja kadrovima, jačanje pravne sigurnosti i zaštite stečenih prava policijskih službenika, efikasnije i stabilnije funkcionisanje policijskih struktura.

Također, uvođenje mogućnosti vanrednog unaprjeđenja predstavlja dodatni mehanizam motivacije za policijske službenike koji ostvaruju izuzetne rezultate, bez narušavanja principa zakonitosti i profesionalnih standarda. Ovakav pristup doprinosi jačanju kadrovskih kapaciteta, smanjenju negativnih posljedica odlaska iskusnih policijskih službenika u penziju te racionalnijem korištenju budžetskih sredstava.

Ministar Isak je istakao da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje opredijeljeno za kontinuirano unaprjeđenje položaja policijskih službenika, jačanje institucionalne stabilnosti i unaprjeđenje sigurnosnog okruženja za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.