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OTKLANJANJE NEJASNOĆA

Sindikat policijskih službenika FUP-a podržao zakonske izmjene koje je predložio ministar Isak

Isak je istakao da FMUP ostaje opredijeljeno za kontinuirano unaprjeđenje položaja policijskih službenika

FUP. Screenshot

A. O.

24.12.2025

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je podršku Sindikata policijskih službenika Federalne uprave policije (SPSFUP-e) na tekst prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine koji predstavlja važan korak ka unaprjeđenju pravnog i institucionalnog okvira rada policijskih službenika.

Dosadašnja zakonska rješenja pokazala su određene nedostatke u praksi, posebno u dijelu unaprjeđenja policijskih službenika, popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, penzionisanja i raspoređivanja kadrova što je u pojedinim slučajevima dovodilo do pravne nesigurnosti i otežanog funkcionisanja policijskih organa.

Predložene izmjene i dopune Zakona imaju za cilj otklanjanje uočenih pravnih i proceduralnih nejasnoća, poboljšanje sistema unaprjeđenja i upravljanja kadrovima, jačanje pravne sigurnosti i zaštite stečenih prava policijskih službenika, efikasnije i stabilnije funkcionisanje policijskih struktura.

Također, uvođenje mogućnosti vanrednog unaprjeđenja predstavlja dodatni mehanizam motivacije za policijske službenike koji ostvaruju izuzetne rezultate, bez narušavanja principa zakonitosti i profesionalnih standarda. Ovakav pristup doprinosi jačanju kadrovskih kapaciteta, smanjenju negativnih posljedica odlaska iskusnih policijskih službenika u penziju te racionalnijem korištenju budžetskih sredstava.

Ministar Isak je istakao da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje opredijeljeno za kontinuirano unaprjeđenje položaja policijskih službenika, jačanje institucionalne stabilnosti i unaprjeđenje sigurnosnog okruženja za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

# FUP
# FMUP
# RAMO ISAK
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