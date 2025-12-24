Čović čestitao Božić nadbiskupu Vukšiću: Neka nas ovo sveto vrijeme potakne da jačamo zajedništvo

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Čović čestitao je Božić nadbiskupu vrhbosanskom mons. Tomi Vukšiću, svim biskupima, svećenicima, redovnicama, redovnicima i svim katolicima u Bosni i Hercegovini.

- Preuzvišeni Oče Nadbiskupe,

U ovim svetim danima, u kojima Crkva s radošću slavi otajstvo Božića, spomen na rođenje Gospodina našega Isusa Krista, događaj koji je obilježio povijest čovječanstva, otvorio put spasenja i danas snažno progovara svakome od nas kao poziv na mir, povjerenje i obnovljeno zajedništvo.

Betlehemsko svjetlo, koje je jednom obasjalo jednostavnu štalicu i danas je znak da Bog trajno ostaje prisutan u životima ljudi, osobito u trenutcima nesigurnosti i izazova. U Njegovu se rođenju zrcali nada koja ne razočarava, ljubav koja nadilazi granice i milosrđe koje podiže svakog čovjeka.

Stoga, neka nas ovo sveto vrijeme potakne da jačamo zajedništvo, njegujemo međusobno uvažavanje, te u duhu pomirenja i solidarnosti nastavimo graditi pravednije društvo, utemeljeno na istini i jednakopravnosti.

Oče Nadbiskupe, Vama osobno, svim biskupima, svećenicima, redovnicama, redovnicima i svim katolicima u Bosni i Hercegovini, želim čestit Božić i blagoslovljenu 2026. godinu, ispunjenu Božjom blizinom i dobrim djelima - navodi se u čestitki zamjenika predsjedatelja Doma naroda PSBiH dr. Dragana Čovića.