Nikšić: Božić je prilika da se podsjetimo vrijednosti koje nadilaze svaku razliku

- Povodom nadolazećeg Božića, svim katolicima u Bosni i Hercegovini upućujem iskrene čestitke, uz želju da ove blagdanske dane provedu u miru, toplini i radosti porodičnog zajedništva - navedeno je u poruci.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, povodom nastupajućeg blagdana Božića, uputio je čestitku katolicima u BiH.

Kako je istaknuto, Božić je prilika da se podsjetimo vrijednosti koje nadilaze svaku razliku - solidarnosti, brige za bližnjega i saosjećanja.

- Božić nas podsjeća na važnost vrijednosti koje nas sve povezuju, oplemenjuju i nadahnjuju. U vjeri da nas blagdani dodatno zbližavaju, povezuju i obogaćuju našu tradiciju, želim da Božić svima donese zdravlje, spokoj i blagostanje. Čestit i blagoslovljen Božić - stoji u čestitki premijera Nikšića, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.