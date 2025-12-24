Raspravom o igrama na sreći u blizini škola nastavljena sjednica NSRS

- Tražimo da se zabrani priređivanje igara na sreću u zonama koje su 500 metara udaljenje od osnovnih i srednjih škola - rekao je Stanivuković.

Ovaj zakon je zvanično građanska inicijativa, ali prijedog dolazi od gradonačelnika Banje Luke i predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, koji je u NSRS i obrazložio ovaj prijedlog.

Raspravom o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću nastavljena je 17. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

LISTA ZA PRAVDU I RED

LISTA ZA PRAVDU I RED

Šef Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Srđan Mazalica najavio je da poslanici ove stranke neće podržati rješenje "jer je štetno po prihode u budžet“.

Poslanici su sinoć okončali raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima koji definiše dodatni nadzor.

Poslanici treba da razmatraju i nekoliko izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora o obavljenim revizijama za one budžetske korisnike koji su dobili negativno mišljenje za poslovanje u 2023. godini.

Među njima su i gradovi Banjaluka i Bijeljina.