Jelena Trivić: U RS je bolje biti kriminalac nego samostalni preduzetnik

Ispada da je u Republici Srpskoj bolje biti kriminalac nego samostalni preduzetnik, saopštila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, komentarišući zakone koji su doneseni prethodne godine, a koji su bili okidač za zatvaranje sve većeg broja preduzetničkih radnji.

Trivić u objavi na društvenim mrežama pojašnjava da ako ste kriminalac, veća je vjerovatnoća da vas država neće teretiti, a ako ste samostalni preduzetnik, i te kako hoće.