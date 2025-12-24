Jelena Trivić: U RS je bolje biti kriminalac nego samostalni preduzetnik

Ispada da je u Republici Srpskoj bolje biti kriminalac nego samostalni preduzetnik, saopštila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, komentarišući zakone koji su doneseni prethodne godine, a koji su bili okidač za zatvaranje sve većeg broja preduzetničkih radnji.
Trivić u objavi na društvenim mrežama pojašnjava da ako ste kriminalac, veća je vjerovatnoća da vas država neće teretiti, a ako ste samostalni preduzetnik, i te kako hoće.
- Desilo se ono na šta smo upozoravali. Samo u Banjaluci je zatvoreno 1.000 preduzetničkih radnji, što je za sto odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Neki od uzroka za takvo stanje, a koji su proizašli iz novih zakonskih rješenja od prošle godine, jesu veći porezi i doprinosi, gubitak statusa malog preduzetnika za mnoge djelatnosti, obavezna fiskalizacija za sve, a onda i veći troškovi računovodstvenih usluga - istakla je Trivić.
Kaže, "država" treba da stvara uslove za razvoj preduzetništva, što zahtijeva potpuno drugačiji pristup od ovog danas kojeg imamo.
- Male preduzetnike, dok su mali, treba pustiti da rade. Država ne smije svoje budžetske minuse da krpi preko njihovih leđa. Lako će mali preduzetnici, kada postanu ozbiljni biznisi, da plate sve izdatke koje treba državi. Dok rastu i napreduju, država treba da im bude oslonac, a nikako teret koji ih gura u zatvaranje i propast - zaključila je Trivić.