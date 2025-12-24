Krug 99 - Božić je vrijeme obnove povjerenja, mira i zajedničke odgovornosti

Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99 svim katolicima i građanima koji njeguju božićnu tradiciju, upućuje čestitke uz želju da blagdanski dani doprinesu miru, porodičnoj stabilnosti i jačanju dobrosusjedskih odnosa.

- Božić podsjeća na trajne vrijednosti povjerenja, uvažavanja i međusobne odgovornosti. U složenim društvima, sposobnost da se živi u raznolikostima predstavlja osnovu stabilnosti i zajedničke budućnosti. Mir nije samo historijska ili politička kategorija, već rezultat uređenih porodičnih odnosa, odgovorne društvene atmosfere i države koja pripada svim svojim građanima. Raznolikosti nisu prepreka, nego sastavni dio društvenog iskustva i razvoja - navodi se u čestitki Kruga 99.

Krug 99 poziva na opredijeljenost za društvo ravnopravnih, slobodnih i odgovornih ljudi, u kojem solidarnost ima prednost nad podjelama, a zajednički interes nad partikularnim razlikama.

- U tom duhu, Božić se obilježava kao vrijeme obnove povjerenja, mira i zajedničke odgovornosti - ističe se u čestitki Kruga 99.