Mogu li vozači u sedmoj deceniji preuzeti odgovornost za desetine putnika

Na jednoj od posljednjih sjednica Vlade FBiH, Ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da pripremi izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu, kojima bi se ukinulo starosno ograničenje za profesionalne vozače D kategorije.

Na ovaj način bi se djelimično nadomjestio nedostatak radne snage, nakon što je hiljade profesionalnih vozača proteklih godina napustilo BiH, ali i uskladila zakonska regulativa s onom na državnom nivou, jer državni Zakon o prevozu putnika u međuentitskom i međunarodnom saobraćaju takvo ograničenje ne poznaje.

Dobar vid

Ipak, praksa po kojoj bi autobusima mogli upravljati i penzioneri stariji od 65 godina života pali sigurnosne alarme. Stalni sudski vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić upozorava da je ovakve inicijative potrebno razmotriti prvenstveno kroz prizmu sigurnosti u saobraćaju, a tek onda tržište rada i nedostatak kadra.