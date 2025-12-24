Komšić: Božić je prilika da se prisjetimo velikih vrijednosti humanosti, solidarnosti i tolerancije

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je najiskrenije čestitke monsinjoru Tomi Vukšiću, nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom, biskupima, svećenicima i svim vjernicima povodom nastupajućeg Božića.

- Neka ovaj veliki kršćanski blagdan proslavite u zdravlju, radosti i miru, zajedno sa svojim najbližima. Božić je prilika da se prisjetimo velikih vrijednosti humanosti, solidarnosti i tolerancije. I da nas nadahne za obnovu ljubavi, vjernosti, izgradnju mira i napretka u odnosima među ljudima.

Božić nas uči da brinemo jedni o drugima, pomažemo onima koji su u nevolji i njegujemo solidarnost u svakodnevnom životu. Neka nas ovi blagdani potaknu na promicanje vrijednosti koje oplemenjuju porodični i društveni život te nas usmjeravaju na put mira, dostojanstva i zajedništva - navodi se u Komšićevoj čestitki, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Kako se dodaje, blagdani su uvijek prilika za duhovnu obnovu i novi poticaj u svladavanju životnih kušnji.

Uz čestitke povodom Badnjaka i katoličkog Božića, Komišić je još jednom poželio dobro zdravlje, mir i sreću svim katolicima u Bosni i Hercegovini i svijetu.