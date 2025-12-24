Cvitanović: Neka vam blagdani donesu mir i radost, a nova godina nove prilike, uspjeh i zajedništvo

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990, Ilija Cvitanović, uputio je božićnu i novogodišnju čestitku svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti te svim žiteljima Bosne i Hercegovine.

- Sretan Božić i uspješna Nova 2026. godina! Neka vam blagdani donesu mir i radost, a nova godina nove prilike, uspjeh i zajedništvo - poručio je Cvitanović.

Predsjednik HDZ-a 1990 naglasio je kako su blagdani vrijeme nade, solidarnosti i međusobnog uvažavanja, uz želju da nadolazeća godina donese više saradnje, stabilnosti i pozitivnih promjena za sve građane Bosne i Hercegovine.