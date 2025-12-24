Kako je naš jedini grad na moru postao „in“ destinacija: Merlin u Dubrovniku, noćenja u Neumu

U hotelima našeg jedinog grada na moru, Neuma, planuli su novogodišnji aranžmani. Tako su gotovo svi veliki hoteli koji su organizirali doček Nove godine rasprodali svoje aranžmane inostranim turoperatorima, a gosti, uglavnom, dolaze iz Slovenije i Austrije. Popunjeni hoteli Osim dočeka Nove godine i reprize novogodišnje noći, njihov aranžman od četiri, pet noćenja uključuje i jednodnevne izlete do Mostara i Dubrovnika. Kaže to za „Dnevni avaz“ Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neum, ističući da će u tom gradu boraviti i značajan broj domaćih gostiju.

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- Osim u jednom dijelu hotela, veći broj naših građana će boraviti u Neumu i u svojim objektima, tako da za novogodišnje praznike očekujemo značajnu posjetu, što do sada nije bio slučaj. Činjenica je da su dva, tri hotela radila za Novu godinu, ali je sada ta cijela priča podignuta na jednu veću razinu i svi hotelski aranžmani su popunjeni – govori nam Prkačin. Kraj godine je uvijek prilika za sumiranje rezultata, a Prkačin ocjenjuje da je ova turistička sezona bila izazovna. - Kada se podvuče crta, mjesta zadovoljstvu itekako ima. Činjenica je da sezona nije bila rekordna, ali je bila jako dobra, pogotovo kada uzmemo u obzir sva kretanja i previranja u svijetu, koja se, jasno, odražavaju na turizam - ističe Prkačin.



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