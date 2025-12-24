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NAJLUĐA NOĆ

Kako je naš jedini grad na moru postao „in“ destinacija: Merlin u Dubrovniku, noćenja u Neumu

Austrijanci i Slovenci napunili hotele. Očekujemo značajnu posjetu, kaže Prkačin

Gosti na terasi jednog od hotela u Neumu. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.12.2025

U hotelima našeg jedinog grada na moru, Neuma, planuli su novogodišnji aranžmani. Tako su gotovo svi veliki hoteli koji su organizirali doček Nove godine rasprodali svoje aranžmane inostranim turoperatorima, a gosti, uglavnom, dolaze iz Slovenije i Austrije.

Popunjeni hoteli

Osim dočeka Nove godine i reprize novogodišnje noći, njihov aranžman od četiri, pet noćenja uključuje i jednodnevne izlete do Mostara i Dubrovnika. Kaže to za „Dnevni avaz“ Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neum, ističući da će u tom gradu boraviti i značajan broj domaćih gostiju.

Neum. Avaz

- Osim u jednom dijelu hotela, veći broj naših građana će boraviti u Neumu i u svojim objektima, tako da za novogodišnje praznike očekujemo značajnu posjetu, što do sada nije bio slučaj. Činjenica je da su dva, tri hotela radila za Novu godinu, ali je sada ta cijela priča podignuta na jednu veću razinu i svi hotelski aranžmani su popunjeni – govori nam Prkačin.

Kraj godine je uvijek prilika za sumiranje rezultata, a Prkačin ocjenjuje da je ova turistička sezona bila izazovna.

- Kada se podvuče crta, mjesta zadovoljstvu itekako ima. Činjenica je da sezona nije bila rekordna, ali je bila jako dobra, pogotovo kada uzmemo u obzir sva kretanja i previranja u svijetu, koja se, jasno, odražavaju na turizam - ističe Prkačin.


Prkačin: Veća razina. Screenshot

Da su smještajni kapaciteti u neumskim hotelima popunjeni, vidljivo je i po rezultatima popularnih internetskih platformi za oglašavanje smještaja. Međutim, sudeći prema tim rezultatima, velika je potražnja i za privatnim smještajem, s obzirom na to da je popunjenost tih kapaciteta više od 83 posto.

Razlog za to, kažu turistički radnici iz Neuma, najviše se ogleda u činjenici da su brojni građani iz BiH, ali i šire rezervisali smještaj u tom gradu kako bi doček Nove godine proslavili u Dubrovniku, gdje će na Stradunu nastupiti Dino Merlin.

# DUBROVNIK
# NOVA GODINA
# NEUM
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