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POSLANICA NSRS

Zbog nespojivosti funkcija: Protiv Šljivić će biti pokrenut postupak

Nakon imenovanja Šljivić, Transparency international (TIBiH) BiH podnio je prijavu radi zakonitosti njenog imenovanja

Nikolina Šljivić. Instagram

A. O.

24.12.2025

Protiv poslanice u Narodnoj skupštini RS Nikoline Šljivić bit će pokrenut postupak o nespojivosti funkcija, saopćeno je danas na sjednici Centralne izborne komisije BiH.

U CIK-u smatraju da postoji eventualna nespojivost funkcija poslanika u NSRS i vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske, piše Srpskainfo.

Nespojivost se, kako su naveli odnosi na odredbe Izbornog zakona, a u postupku će se utvrditi sve relevantne činjenice i donijeti rješenje po tom pitanju.

Podsjećamo, o Nikolini Šljivić posljednjih dana podigla se prava bura zbog njenog imenovanja na mjesto zamjenika direktora RUGIP-a, više možete pročitati u odvojenom tekstu.

Nakon imenovanja Šljivić, Transparency international (TIBiH) BiH podnio je prijavu radi zakonitosti njenog imenovanja.

# NSRS
# NIKOLINA ŠLJIVIĆ
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