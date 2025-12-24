Autoceste FBiH: EIB podržava izgradnju na Koridoru Vc, uplaćene tranše preko 135 miliona eura

U cilju prestanka sa manipulacijama o navodnoj obustavi finansiranja projekata koje finansira Evropska investiciona banka (EIB), Javno preduzeće Autoceste FBiH javnosti dostavlja saopćenje i skreće pažnju na činjenice.

Realizovana rekordna tranša početkom septembra 2025.

Početkom septembra 2025. realizirana je rekordna tranša sredstava EIB-a u iznosu od 135.259.355 eura. Sredstva su doznačena za tri poddionice: Medakovo-Ozimice, Tunel Kvanj-Buna i Ponirak – Vraca.

Ovaj značajan finansijski priliv ne samo da potvrđuje nesmanjeno povjerenje našeg kĺjučnog međunarodnog partnera, već i opovrgava sve navode o bilo kakvoj obustavi.

Radovi na izgradnji autocesta nikada nisu prekidani

JP Autoceste FBiH želi naglasiti da projekti izgradnje autocesta nisu prekidani ni u jednom trenutku. Radovi se odvijaju po planu, u skladu sa ugovornim obavezama i projektnom dokumentacijom. Saradnja sa Evropskom investicionom bankom je stabilna, kontinuirana i nikada nije dovedena u pitanje od strane bilo koje ugovorne strane.

Naravno preistražne radnje koje provodi Ured evropskog javnog tužitelja EPPO kao i domaća tužilaštva u BiH imaju za konačan cilj otklanjanje svih anomalija u izgradnji Koridora Vc. Uprava JP Autoceste FBiH kontinuirano i predano sarađuje sa svim u cilju otklanjanja istih.

Podsjećamo javnost da je ova Uprava podnijela više kaznenih prijava prema odgovornim licima za nezakonite radnje na izgradnji Koridora Vc.

Također, podsjećamo da su prošle sedmice puštene su u promet dvije dionice od 11 kilometara koje povezuju Poprikuše, Nemilu i Vranduk, a na dionici Poprikuše-Nemila EIB je sufinasijer.

Zloupotreba starog dokumenta izvučenog iz konteksta

Medijski napisi o navodnoj obustavi sredstava temelje se na zloupotrebi internog dokumenta Vlade Federacije BiH i resornih ministarstava. Navedena finansijska analiza sačinjena prije septembarske tranše od 135.259.355 eura, svjesno je izvučena iz konteksta i pogrešno interpretirana.