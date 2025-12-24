Redžo Mehić za "Avaz": Nakon naše dvogodišnje borbe odajemo priznanje Federalnoj vladi

Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH, nakon jučerašnje sjednice Vlade FBiH na kojoj su utvrđene izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO, podsjetio je na njihovu dvogodišnju borbu u vezi s ovom svojevrsnom mini reformom penzionog sistema.

Kako je naveo, Upravni odbor ove krovne organizacije je u decembru 2023. godine, analizirajući materijalni i socijalni položaj penzionera Federacije BiH zaključio da se to može početi poboljšavati jedino izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, posebno članova Zakona koji se odnose na usklađivanje penzija.

- Na izvještajnoj sjednici Skupštine Saveza u maju 2024. godine delegati su podržali i zadužili UO da pokrene pregovore s Vladom Federacije na ovom planu. Bili su to u početku veoma teški razgovori i trebalo je više od godinu i po da dođemo do prijedloga Vlade za izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO - rekao je Mehić za „Dnevni avaz“.

U Savezu gaje uvjerenje da će oba doma Parlamenta FBiH uvažiti prijedlog Federalne vlade, koja je, naglasio je Mehić, garant obezbjeđenja sredstava i tako osigurati da se, prema izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, penzije usklađuju od 1. januara naredne godine.

- U ime svih penzionera Federacije BiH odajemo priznanje Vladi FBiH, zahvaljujemo na saradnji i razumijevanju , te očekujemo kontinuiranu saradnju i u narednom vremenu na planu stalnog poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja penzionera Federacije BiH, koji su daleko od zadovoljavajućih – rekao je Mehić.