Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SNSD-A

Žestoka reakcija Dodika na odluku CIK-a: Ponizili su RS, mora im se stati na put, Bjelica-Prutina je advokat SDS-a

Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda, rekao je Dodik

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

24.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik žestoko je reagirao na odluku Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 općina na kojima su utvrđene nepravilnosti.

- Centralna izborna komisija je odavno prestala da bude organ za sprovođenje izbora i postala je politički subjekt učesnik izbora. CIK nije nezavisno tijelo, već ekspozitura SDS-a, PDP-a, SDA, SDP, NiP i drugih pratećih priperaka. Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda. Hoće da delegitimišu izbore, a u stvari delegitimišu sebe. Današnjom odlukom ponizili su birače, ponizili su sve građane Republike Srpske, samu Republiku Srpsku. Ponizili su i institucije na nivou BiH - rekao je Dodik.

Dodao je da CIK želi da bude i birač i brojan i kandidat.

- Oni su društvo opasnih namjera, koje potkopava ionako krhke temelje BiH. CIK ruši BiH, a misli da ruši Republiku Srpsku. Ako se ovakvom CIK-u ne stane na put, BiH će biti na velikoj stranputici. I nemoj tada da bilo ko upire prst i optužuje Republiku Srpsku. Prutina je aktivista i advokat SDS-a, otrovana mržnjom prema Srbima i Republici Srpskoj. Bavit ćemo se time. Baš ste "neutralni" i "objektivni", sram vas bilo - naveo je Dodik.

# MILORAD DODIK
# IZBORI 2025
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.