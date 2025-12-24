Žestoka reakcija Dodika na odluku CIK-a: Ponizili su RS, mora im se stati na put, Bjelica-Prutina je advokat SDS-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik žestoko je reagirao na odluku Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 općina na kojima su utvrđene nepravilnosti.

- Centralna izborna komisija je odavno prestala da bude organ za sprovođenje izbora i postala je politički subjekt učesnik izbora. CIK nije nezavisno tijelo, već ekspozitura SDS-a, PDP-a, SDA, SDP, NiP i drugih pratećih priperaka. Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda. Hoće da delegitimišu izbore, a u stvari delegitimišu sebe. Današnjom odlukom ponizili su birače, ponizili su sve građane Republike Srpske, samu Republiku Srpsku. Ponizili su i institucije na nivou BiH - rekao je Dodik.