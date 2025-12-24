Imenovano rukovodstvo Organizacionog odbora za obilježavanje 31.godišnjice genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru Srebrenica danas je na sastanku imenovano rukovodstvo Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima “SZ UN-a” Srebrenica iz jula 1995. godine.

Za predsjednika Organizacionog odbora imenovan je Hamdija Fejzić, za potpredsjednike imenovani su Damir Peštalić, Emir Suljagić i Mirsad Bajrović.

Generalni sekretar je Mirsad Bešić, koordinator Media poola Benjamin Butković, a Nermin Alivuković je imenovan za sekretara Organizacinog odbora. Na narednoj sjednici Organizacionog odbora biće imenovani predsjednici pododbora.

- Mi smo imenovanjem rukovodstva krenuli u pripreme obilježavanja 31. godišnjice genocida. Smatramo da je potrebno na vrijeme krenuti sa pripremama, jer nas očekuje dosta posla u narednim mjesecima - rekao je Fejzić.

Na osnovu predstavljenog izvještaja, ocijenjeno je da su organizacija 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima “SZ UN-a” Srebrenica i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine, 11. jula ove godine, protekli dobro.

Nije bio ograničen

- Kao Odbor odgovorili smo zadatku i dostojanstveno obilježili godišnjicu. Svi koji su bili uključeni, od institucija i ustanova do pojedinaca, su dali svoj izuzetan doprinos – kazao je Fejzić.

Obilježavanje 30. godišnjice genocida, dodao je, predstavlja jedan od najsloženijih, najobuhvatnijih i najznačajnijih memorijalnih i institucionalnih procesa realizovanih u BiH nakon rata.

- Ova godišnjica imala je dubok nacionalni, regionalni i međunarodni značaj. Program obilježavanja nije bio ograničen samo na 11. juli, već je realizovan tokom cijele 2025. godine. Obuhvatio je komemorativne, vjerske, obrazovne, naučne, kulturne i sportsko - memorijalne aktivnosti sa ciljem očuvanja istine, kulture sjećanja i dostojanstvo žrtava genocida. Za sve ovo smo imali podršku nadležnih insitucija – istakao je Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacinog odbora.

Fejzić je u ime Organizacionog odbora zahvalio svim institucijama vlasti u BiH, Predsjedništvu BiH, Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Vladi Federacije BiH, ministarstvima unutrašnjih poslova Federacije i Republike Srpske, kantonalnim vladama, općinama, organizacijama i pojedincima koji su dali doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici svih ovih godina, a posebno u godini obilježavanja 30. godišnjice genocida.

Pružena podrška

Na današnjem sastanku Organizacioni odbor je pružio podršku BHRT-u kao državnoj televiziji koja radila direktni prijenos 11. jula iz Potočara.

Fejzić je naglasio da su i mediji uložili nevjerovatne napore da iznesu sve "i iznijeli su ogroman teret".

- Organizacioni odbor upućuje podršku BHRT-u kao državnoj televiziji koja daje svoj nemjerljiv doprinos svih ovih godina u organizaciji obilježavanja godišnjica genocida. BHRT je jedan od stubova države Bosne i Hercegovine i smatramo, a na kraju i tražimo, da se pronađu sistemska rješenja kako bi se kriza u ovom javnom servisu prevazišla – rekao je Fejzić.

Izrazio je zahvalnost svim medijima, ali i Al Jazzeri koja je u prethodnim godinama pružala podršku organizaciji obilježavanja genocida nad Bošnjacima “SZ UN-a” Srebrenica iz jula 1995. godine, saopćeno je iz Organizacionog odbora..