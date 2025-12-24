Blanuša za "Avaz": Nadam se da će konačni rezultat biti puno bliži onome što su građani RS rekli 23. novembra

Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša kazao je za „Avaz“ da od momenta kandidature od svih sudionika u izbornom procesu očekuje da svoj posao rade u skladu sa zakonima, te da je osnovni cilj da predsjednik RS bude kandidat za kojeg su se opredijelili građani ovog entiteta. Blanuša kaže da je s današnjom odlukom o ponavljanju izbora CIK BIH puno ozbiljnije pristupio ovom poslu.

- Mislim da je obim uočenih nezakonitih radnji na biračkim mjestima bio toliki da Centralna izborna komisija nije ni mogla da odluči drugačije, nego ovako kako je odlučila. Mislim da je to ispravno i ono što bi zaista bilo poželjno, a ne mislim samo na CIK, nego i na druge državne institucije, je da rade u skladu sa zakonskom regulativom, jer je to u interesu svih građana BiH – kazao je Blanuša za „Avaz“.

Prema odluci CIK-a BiH, prijevremeni izbori za predsjednika RS bit će ponovljeni na 136 biračkih mjesta. Blanuša ukazuje da se radi upravo o biračkim mjestima u lokalnim zajednicama u kojima su se desile najznačajnije izborne nepravilnosti – Laktaši, Doboj, Zvornik i Bratunac.

- Ko god je slušao press konferenciju CIK-a BiH mogao je da čuje i od samih članova CIK-a koji je obim izbornih malverzacija bio i šta se sve radilo na tim izbornim mjestima. Činjenica je da u ovom prijedlogu za ponavljanje izbora nisu obuhvaćena mnoga biračka mjesta na kojima su utvrđene izborne malverzacije i na kojima je rađen izborni inžinjering. Evo, imamo još neko vrijeme za žalbe, pa donošenje konačne odluke. Očekujem ponavljanje izbora, a mi s naše strane moramo učiniti sve da ovaj put bolje zaštitimo ta izborna mjesta, da ne bi opet bilo nekih manipulacija. Poslije svega, nadam se da će konačni rezultat biti puno bliži onome što su građani RS rekli 23. novembra. I naravno, postoji mogućnost da dođe do promjene u odnosu na preliminarne rezultate izbora koje imamo sada – kaže Blanuša za "Avaz".