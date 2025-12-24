NSRS usvojila Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i drugih proizvoda za pušenje, kojim se uvodi zabrana pušenja u zatvorenim prostorima. Za kršenje ove odredbe predviđene su novčane kazne u iznosu od 1.000 do 2.000 KM.
Tokom sjednice prihvaćeni su i amandmani Kluba poslanika SNSD-a, prema kojima se rok za početak primjene pojedinih odredbi zakona pomjera sa šest mjeseci na godinu dana.
Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine.
Alen Šeranić, ministar zdravlja Srpske prilikom obrazlaganja zakona je naglasio da će pravno lice, ukoliko ne postavi znak da je zabranjeno pušenje, a ukoliko postavi pepeljare ili odredi prostoriju za pušenje suprotno zakonu, biti kažnjeno od 3.000 do 6.000 KM.
– U zatvorenim prostorima u kojima je pušenje zabranjeno moraju biti jasno istaknute oznake sa znakom zabrane i natpisom “zabranjeno pušenje”. U takvim prostorima ne smiju se držati pepeljare, niti bilo kakve posude u koje bi se mogao odlagati pepeo – rekao je Šeranić u Narodnoj skupštini Republike Srpske.