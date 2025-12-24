Marinko Jovanović, predsjednik Saveza udruga umirovljenika FBiH: Novi Zakon popravlja opće stanje za većinu umirovljenika

U Savezu udruga umirovljenika FBiH pozdravili su to što je Federalna vlada, napokon, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

- Kažemo napokon jer smatramo da je sve to, da tako kažem, moglo ići normalnijim tokom. Na koncu, prema dogovoru s oba Saveza, to je trebalo uraditi još prije dva mjeseca, kako bi se i u parlamentarnoj proceduri sve moglo završiti na vrijeme i kako bismo već danas, možda, mogli imati sve završeno. Međutim, treba reći da ovaj novi Zakon popravlja opće stanje za većinu umirovljenika, posebno za one koji su časno, pošteno i čestito zaslužili svoje mirovine radeći 40 i više godina - kazao je za „Dnevni avaz“ Marinko Jovanović, predsjednik Saveza.