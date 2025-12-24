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Marinko Jovanović, predsjednik Saveza udruga umirovljenika FBiH: Novi Zakon popravlja opće stanje za većinu umirovljenika

Značajan napredak, naglasio je, ogleda se u činjenici da će penzije od 1. januara rasti za 11,6 posto, a potom, drugim redovnim usklađivanjem, za 5,6 posto

Jovanović: Ozbiljno poboljšanje. Screenshot / Federalna televizija

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.12.2025

U Savezu udruga umirovljenika FBiH pozdravili su to što je Federalna vlada, napokon, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO i po skraćenom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru.

- Kažemo napokon jer smatramo da je sve to, da tako kažem, moglo ići normalnijim tokom. Na koncu, prema dogovoru s oba Saveza, to je trebalo uraditi još prije dva mjeseca, kako bi se i u parlamentarnoj proceduri sve moglo završiti na vrijeme i kako bismo već danas, možda, mogli imati sve završeno. Međutim, treba reći da ovaj novi Zakon popravlja opće stanje za većinu umirovljenika, posebno za one koji su časno, pošteno i čestito zaslužili svoje mirovine radeći 40 i više godina - kazao je za „Dnevni avaz“ Marinko Jovanović, predsjednik Saveza.

Značajan napredak, naglasio je, ogleda se u činjenici da će penzije od 1. januara rasti za 11,6 posto, a potom, drugim redovnim usklađivanjem, za 5,6 posto.

- Ozbiljna je to povišica i poboljšanje u ovoj teškoj situaciji. Međutim, ponavljam, volio bih da se ovo ranije desilo, jer su ljudi iscrpljeni nagađanjima i manipuliranjima u vezi s ovim izmjenama i dopunama Zakona, dok, s druge strane, inflacija galopira, a divljanju cijena u zadnjih godinu nema kraja - naveo je Jovanović.

Vjeruje kako se neće dogoditi da dođe do bilo kakvog zastoja u parlamentarnoj proceduri i da će se Zakon početi primjenjivati, kako je i dogovoreno i rečeno, od 1. januara 2026. godine.

# PENZIONERI
# MARINKO JOVANOVIĆ
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