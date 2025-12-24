Stevandić o Vukanoviću: Hajde, ovo nervno rastrojstvo iznesite vani, psihijatrija je blizu

Na sjednici NSRS presjednik Skupštine Nenad Stevandić (US) odstranio je sa sjednice Nebojšu Vukanovića.

Svemu je prethodila verbalna prepirka oko tačke dnevnog reda gdje se raspravljalo o izvještaju Pravobranilaštva RS za prošlu godinu.

Stevandić je najavio da će zbog Badnjeg dana i Božića skratiti sjednicu, a Vukanović ga je optužio da ne dozvoljava da se raspravlja o negativnog revizorskom izvještaju Grada Banja Luka.

- Pošto nemate nikakve mjere, sad ću prekinuti ovu sjednicu i zakazaću dan za glasanje u 14.30 časova - rekao je Stevandić.

Vukanović je kazao da to radi da bi zaštitio Draška Stanivukovića.

- Pa to mu je bolje što ti radiš, pa više ćeš ga potopiti. Otkud tebi pravo da ti danas zaustavljaš raspravu da ne pričamo o gradu Banja Luka - pitao je.

- Gospodin Vukanović je odstranjen. Prekid sjednice nema nikakve veze sa Stanivukovićem nego sa katoličkim Božićem. Ajde napolje. Izbačen si po tački 162, udaljen si - rekao je Stevandić, a Vukanović ga je pitao ima li časti.

"Hajde, ovo nervno rastrojstvo iznesite vani, psihijatrija je blizu", rekao je Stevandić.