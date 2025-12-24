Jelena Trivić za "Avaz": Ako je sve čisto, zašto se Dodik boji ponavljanja izbora na ovih 136 biračkih mjesta

Nakon odluke Centralne izborne komisije BIH o ponavljanju izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta, predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić kaže da je očekivala da izbori budu poništeni na svim biračkim mjestima u Zvorniku i Doboju.

- Sve informacije s kojima raspolažemo išle su u prilog takvoj odluci, ali oni su se odlučili za 136 biračkih mjesta. Treba naglasiti da izbori na tih 136 biračkih mjesta mogu promijeniti konačan ishod, da predsjednik RS nije Karan nego Branko Blanuša. Sada je na opoziciji da se organizuje i da zaštiti volju birača na tim biračkim mjestima – kazala je Trivić za “Avaz”.

Ona je komentirala i oštru reakciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je nedugo nakon sjednice optužio CIK BiH da nije nezavisno tijelo, već ekspozitura pojedinih stranaka, te da je današnjom odlukom ponizila birače, sve građane i samu RS, te institucije na nivou BiH.

- Dodik je osuo paljbu na ovakvu odluku, a ključna rečenica je: “Bavit ćemo se time”. To je prijeteća poruka i to je njegov manir kada mu nešto ne odgovara. Podsjetila bih Milorada Dodika da je taj isti CIK njega proglasio predsjednikom 2022., uprkos svim neregularnostima. Ne možete nekada da prijetite, a nekad da pozdravljate odluke CIK-a. Morate biti principijelni. Ako je sve čisto, zašto se boji ponavljanja izbora na ovih 136 biračkih mjesta – ističe Trivić.