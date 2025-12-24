Počela podjela paketića za mališane u predškolskim ustanovama na području općine Novo Sarajevo

Uz stručnu pomoć pripadnika Gorske službe spašavanja stanica Sarajevo, koja je dio sistema Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, veseli Djeda Mrazovi spektakularno su se spustili s krova zgrade u ulici Azize Šaćirbegović kod Vrtića "Bombon". Prethodno je izvedeno ankerisanje krova, koje će ubuduće služiti i u kriznim situacijama i spašavanju sa visina.

Mališani su pratili svaki trenutak tog neobičnog dolaska Djeda Mrazova s očaravajućim osmijehom, gromoglasnim aplauzom i radošću koja je ispunila prostor.

Pjesma, smijeh i praznična čarolija pratili su podjelu paketića, stvarajući uspomene koje će mališani dugo pamtiti.

- Danas su paketići uručeni djeci iz vrtića "More nade", "Košuta", "Smart", "Nur" i "Akademija radosti". Radost, smijeh i praznična magija nastavljaju se i narednih dana, donoseći nezaboravne trenutke i pravu novogodišnju čaroliju najmlađim građanima općine Novo Sarajevo - saopćeno je iz Odsjeka za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove Općine Novo Sarajevo.