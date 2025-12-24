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PRAZNIČNA ČAROLIJA

Počela podjela paketića za mališane u predškolskim ustanovama na području općine Novo Sarajevo

Pjesma, smijeh i praznična čarolija pratili su podjelu paketića, stvarajući uspomene koje će mališani dugo pamtiti

Spustili se s krova zgrade. FENA

FENA

24.12.2025

Uz stručnu pomoć pripadnika Gorske službe spašavanja stanica Sarajevo, koja je dio sistema Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, veseli Djeda Mrazovi spektakularno su se spustili s krova zgrade u ulici Azize Šaćirbegović kod Vrtića "Bombon". Prethodno je izvedeno ankerisanje krova, koje će ubuduće služiti i u kriznim situacijama i spašavanju sa visina.

Mališani su pratili svaki trenutak tog neobičnog dolaska Djeda Mrazova s očaravajućim osmijehom, gromoglasnim aplauzom i radošću koja je ispunila prostor.

Pjesma, smijeh i praznična čarolija pratili su podjelu paketića, stvarajući uspomene koje će mališani dugo pamtiti.

- Danas su paketići uručeni djeci iz vrtića "More nade", "Košuta", "Smart", "Nur" i "Akademija radosti". Radost, smijeh i praznična magija nastavljaju se i narednih dana, donoseći nezaboravne trenutke i pravu novogodišnju čaroliju najmlađim građanima općine Novo Sarajevo - saopćeno je iz Odsjeka za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove Općine Novo Sarajevo. 

# DJEDA MRAZ
# PAKETIĆI
# PREDŠKOLSKI ODGOJ
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