Dodik sramotno vrijeđao članicu CIK-a Bjelicu-Prutinu, kaže da je sve dogovoreno kod Šmita: Povećat ćemo razliku na 15.000 glasova

Predsjednik SNSD-a održao je konferenciju za medije nakon što je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku da se ponove izbori na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Poručio je da CIK ruši povjerenje u izbore te poručio da se mora formirati Republička izborna komisija.

- Uzurpacija se nastavlja ovim što se sada čini. Gdje god je pobijedio SNSD, to se problematizovalo. U opštinama koje je SDS od početka navodio kao takve, izbori su poništeni. Oni hoće da kažu da su te opštite preplavljene lopovima, što nije tačno – kazao je.

Poručio je da je ovo i očekivao od “Jovana Kalabe koji je član PDP, Vanje Bjelice Prutine koja je bila savjetnik predsjednika SDS i Željka Bakalara koji je bio savjetnik Željka Komšića”.