Dodik sramotno vrijeđao članicu CIK-a Bjelicu-Prutinu, kaže da je sve dogovoreno kod Šmita: Povećat ćemo razliku na 15.000 glasova

Predsjednik SNSD-a održao je konferenciju za medije nakon što je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku da se ponove izbori na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.
Poručio je da CIK ruši povjerenje u izbore te poručio da se mora formirati Republička izborna komisija.
- Uzurpacija se nastavlja ovim što se sada čini. Gdje god je pobijedio SNSD, to se problematizovalo. U opštinama koje je SDS od početka navodio kao takve, izbori su poništeni. Oni hoće da kažu da su te opštite preplavljene lopovima, što nije tačno – kazao je.
Poručio je da je ovo i očekivao od “Jovana Kalabe koji je član PDP, Vanje Bjelice Prutine koja je bila savjetnik predsjednika SDS i Željka Bakalara koji je bio savjetnik Željka Komšića”.
– Vanja Bjelica Prutina je politička prostitutka, koja je dovela u pitanje legitimnost izbora, što pogoduje bošnjačkoj političkoj eliti. Meni je drago što se ovo desilo, imamo priliku da se popravimo. Povećat ćemo ukupnu razliku preko 15.000 – rekao je Dodik.
Poručio je da se na ovaj način više "ruši BiH, nego RS" te da "misle da su nedodirljivi i jedini nadležni za izborni proces, a da je to narod".
- Šprdaju birače, poništavaju predsjednike biračkih odbora, posmatrače. U svim demokratskim zemljama, to je kraj. Jučer je trebala da bude završena ova priča, ali je održan sastanak kod Kristijana Šmita i došlo se do ovoga – rekao je Dodik.
Dodik kaže da su im, ovakvom odlukom, “raspalili inat”.
- Poštujem cijelu RS. CIK na ovaj način dijeli RS, što im je cilj – naveo je Dodik.
On je pozvao građane da izađu u što većem broju na izbore.
- Svi ćemo biti na terenu, napravit ćemo izlaznost preko 60 posto – rekao je Dodik.