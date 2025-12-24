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LISTA ZA PRAVDU I RED

Vukanović za "Avaz": CIK se odlučio za kompromisno rješenje, svima je jasno da je Blanuša pobjednik izbora

Vukanović kaže da je Dodik navikao da CIK bude pod njegovom kontrolom

Nebojša Vukanović. Dejan Rakita/PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

24.12.2025

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović smatra da se Centralna izborna komisija BiH, odlukom o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica, odlučila za kompromisno rješenje. Jedan je od onih koji su očekivali da izbori budu poništeni i ponovljeni na svim biračkim mjestima u Doboju, Laktašima, Zvorniku i Bratuncu, što su opozicione stranke u RS i tražile.

- U CIK-u su išli da naprave neko kompromisno, solomonsko rješenje i sad ostaje opoziciji da se dobro organizuje i da kontroliše izbore na ovim mjestima na kojima se izbori ponavljaju, kako bi Branko Blanuša postao predsjednik RS. Apsolutno je jasno svima da je on pobjednik ovih izbora – kazao je Vukanović za „Avaz“.

Na odluku CIK-a BiH stigla je oštra reakcija, ispunjena kritikama i optužbama na račun članova Centralne izborne komisije, od strane predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Vukanović kaže da je Dodik navikao da CIK bude pod njegovom kontrolom.

- Da mu progleda kroz prste nakon svih izbornih krađa i nepravilnosti, kao 2022. godine. Međutim, mislim da je bio snažan pritisak javnosti i dosta dokaza koji potvrđuju da je bilo ogromnih zloupotreba, pa je ovakva odluka bila očekivana i jedina realno moguća – ističe Vukanović.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# IZBORI 2025
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