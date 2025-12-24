Vukanović za "Avaz": CIK se odlučio za kompromisno rješenje, svima je jasno da je Blanuša pobjednik izbora

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović smatra da se Centralna izborna komisija BiH, odlukom o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica, odlučila za kompromisno rješenje. Jedan je od onih koji su očekivali da izbori budu poništeni i ponovljeni na svim biračkim mjestima u Doboju, Laktašima, Zvorniku i Bratuncu, što su opozicione stranke u RS i tražile.

- U CIK-u su išli da naprave neko kompromisno, solomonsko rješenje i sad ostaje opoziciji da se dobro organizuje i da kontroliše izbore na ovim mjestima na kojima se izbori ponavljaju, kako bi Branko Blanuša postao predsjednik RS. Apsolutno je jasno svima da je on pobjednik ovih izbora – kazao je Vukanović za „Avaz“.