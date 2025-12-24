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IZBORI 15. FEBRUARA

Za načelničku poziciju u Varešu se bore četiri stranke i poznati ugostitelj Dodik

Za načelničku poziciju će se takmičiti kandidati Stranke za BiH, HDZ-a BiH, HDS-a i SDA

Dario Dodik. Facebook

S. S.

24.12.2025

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici ovjerila je učešće na lokalnim izborima u Varešu za četiri politička subjekta i jednog nezavisnog kanidata.

Za načelničku poziciju će se takmičiti kandidati Stranke za BiH, HDZ-a BiH, HDS-a, SDA te nezavisni kandidat Dario Dodik.

Dario Dodik je poznati ugostitelj iz Vareša.

Podsjećamo, izbori će biti održani 15. februara naredne godine, a krajnji rok za registraciju novih birača koji glasaju izvan BiH je 7. januar, dok izborna kampanja počinje zadnjeg dana januara.

U ovom trenutku nije poznato ko će biti kandidat navedenih stranaka za ove funkcije, s obzirom da to politički subjekti tek naknadno trebaju uraditi.

Podsjećamo, Zdravko Marošević je bio dugogodišnji kadar HDZ-a BiH, a onda je prije dvije godine formirana stranka HDS, koju su činili uglavnom bivši kadrovi HDZ-a BiH iz Zeničko-dobojskog kantona, koji nisu bili zadovoljni radom stranke.

# VAREŠ
# IZBORI 2025
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