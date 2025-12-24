Za načelničku poziciju u Varešu se bore četiri stranke i poznati ugostitelj Dodik

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici ovjerila je učešće na lokalnim izborima u Varešu za četiri politička subjekta i jednog nezavisnog kanidata.

Za načelničku poziciju će se takmičiti kandidati Stranke za BiH, HDZ-a BiH, HDS-a, SDA te nezavisni kandidat Dario Dodik.

Dario Dodik je poznati ugostitelj iz Vareša.

Podsjećamo, izbori će biti održani 15. februara naredne godine, a krajnji rok za registraciju novih birača koji glasaju izvan BiH je 7. januar, dok izborna kampanja počinje zadnjeg dana januara.