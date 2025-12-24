Snijeg zabijelio Krajinu: U Bihaću bez većih problema, nešto više palo u Bosanskom Petrovcu

Snijeg koji je jutros počeo padati u Bihaću donio je prave zimske prizore, ali bez većih problema u odvijanju saobraćaja. Slabije snježne padavine zahvatile su gradsko područje i okolne putne pravce, a zimske službe su od ranih jutarnjih sati prisutne na terenu.

Ekipe za održavanje puteva angažovane su na čišćenju i posipanju kolovoza, kako u samom gradu, tako i na magistralnim pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu. Posebno je pojačan nadzor na zahtjevnijim dionicama, među kojima je i Ripački klanac.