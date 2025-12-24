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ZIMSKI PRIZORI

Snijeg zabijelio Krajinu: U Bihaću bez većih problema, nešto više palo u Bosanskom Petrovcu

Građanima i vozačima se savjetuje dodatni oprez u saobraćaju, naročito u jutarnjim i večernjim satima, te praćenje aktuelnih informacija o stanju na cestama

Snijeg u Bihaću. Avaz

S. S.

24.12.2025

Snijeg koji je jutros počeo padati u Bihaću donio je prave zimske prizore, ali bez većih problema u odvijanju saobraćaja. Slabije snježne padavine zahvatile su gradsko područje i okolne putne pravce, a zimske službe su od ranih jutarnjih sati prisutne na terenu.

Ekipe za održavanje puteva angažovane su na čišćenju i posipanju kolovoza, kako u samom gradu, tako i na magistralnim pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu. Posebno je pojačan nadzor na zahtjevnijim dionicama, među kojima je i Ripački klanac.

Snijeg u Bosanskom Petrovcu. Avaz

Građanima i vozačima se savjetuje dodatni oprez u saobraćaju, naročito u jutarnjim i večernjim satima, te praćenje aktuelnih informacija o stanju na cestama.

# SNIJEG
# BIHAĆ
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