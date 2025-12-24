BHRT pisao OHR-u: Situacija je alarmantna, donesite odluku i spriječite eskalaciju krize

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uputila je pismo visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu, upozoravajući da se BHRT, zbog dugogodišnjih političkih blokada i izostanka sistemskih rješenja, nalazi u situaciji koja može dovesti do njegovog gašenja.

U pismu se ističe da je rješenje problema jasno i izvodivo, ali da zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija, te se poziva Ured visokog predstavnika da, koristeći svoja ovlaštenja, spriječi daljnju eskalaciju krize.

U nastavku prenosimo kompletnu objavu Belmina Karamehmedovića, direktora BHRT-a.

- Kao što je opće poznato, BHRT je već duži niz godina talac političkih blokada, ignorantskog odnosa i osnivača ali i izvršne vlasti. Zbog situacije u kojoj se nalazi BHRT, ne vlastitom krivicom, obratili smo Vam se Pismom od 8. 12. 2025. g. i zatražili Vaše hitno djelovanje imajući u vidu ovlasti koje su Vam na raspolaganju, kao i to da je uspostavljanje BHRT-a započelo odlukom Visokog predstavnika a završilo usvajanjem Zakona o javnom RTV servisu u Parlamentnoj skupštini BiH 2005. g. Danas, 20 godina poslije, BHRT funkcionira u puno težim i rizičnijim uvjetima koji mogu dovesti do gašenja. Kao što smo više puta naglašavali rješenje je jasno i izvodivo, ali zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju. Nažalost, nedjelovanje nadležnih vlasti odnosno pasivan odnos u vezi sa problemima BHRT-a ne ugrožava samo Javni servis, već i evropski put BiH ali puno drugih medija i institucija.

Na to da je rješenje ovog problema zadatak vlasti BiH skrenuo je pažnju i Vaš Ured u odgovoru na upit FENA-e 10.decembra 2025.g.: Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju djelovati bez odlaganja i riješiti najurgentnije izazove koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, a prije svega preostali dug prema Evropskoj radiodifuznoj uniji.

Nažalost, danas je 24.12.2025.g. a vlasti Bosne i Hercegovine i dalje odbijaju riještiti problem BHRT-a pravdajući svoje nedjelovanje argumentima koji uopće ne stoje, što Vam je sigurno poznato. Zbog toga, a imajući u vidu činjenicu da za nekoliko dana završava ova budžetska godina, pozivamo Vas da koristeći svoja ovlaštenja, kao u slučaju Viaduct, hitno donesete odluku o prebacivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve BiH za 2025.g. za podmirenje dugovanja BHRT-a (dugovi domaćim i ino dobavljačima, dug za doprinose za zaposlenike). Drugo rešenje bi bilo da umjesto ministra finansija BiH Srđana Amidžića (koji se na RTRS-u hvalio kako je uspješno iz budžeta za ovu godinu izbacio BHRT i sedam ustanova kulture na državnom nivou) ovlastite zamjenika ministra Muhameda Hasanovića da provede realizaciju utroška sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Odsustvo političke volje i nepostojanje sistemskih rješenja doveli su BHRT u ovu situaciju, zbog čega postoji mogućnost da javnost ostane bez objektivnog i nepristranog izvještavanja, posebno uzevši u obzir ozbiljnost stanja na medijskoj sceni u BiH i sve veći broj medija koji djeluju pod vrlo konkretnim političkim agendama, često jačajući utjecaj stranih država i njihovih interesa. Ne smijemo dozvoliti da posljedice ovog problema snose građani BiH, koji svojim plačanjem RTV takse godinama podržavaju rad Javnog servisa BiH.

S toga Vas još jednom pozivamo da prepoznate ozbiljnost trenutka i odgovornost koju imate prema svim građanima i budućnosti medijskog prostora u Bosni i Hercegovini. Uloga BHRT-a u osiguravanju slobode informiranja, pluralizma mišljenja i demokratskih vrijednosti ne može se zanemariti, a eventualno gašenje BHRT-a bi predstavljalo nenadoknadiv gubitak ne samo za medijsku zajednicu, već i za društvo u cjelini. Očekujemo od Vas da preduzmete sve raspoložive mjere odnosno da donesete odluku kako bi se spriječila daljnja eskalacija ove krize i obezbijedilo nesmetano funkcioniranje Javnog servisa BiH, kao jednog od 14 glavnih uslova na putu BiH ka pridruživanju Evropskoj Uniji - navodi se.