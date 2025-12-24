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REAKCIJA

BHRT pisao OHR-u: Situacija je alarmantna, donesite odluku i spriječite eskalaciju krize

Drugo rešenje bi bilo da umjesto ministra finansija BiH Srđana Amidžića ovlastite zamjenika ministra Muhameda Hasanovića da provede realizaciju utroška sredstava iz tekuće budžetske rezerve

Belmin Karamehmedović. Avaz

S. S.

24.12.2025

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uputila je pismo visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu, upozoravajući da se BHRT, zbog dugogodišnjih političkih blokada i izostanka sistemskih rješenja, nalazi u situaciji koja može dovesti do njegovog gašenja. 

U pismu se ističe da je rješenje problema jasno i izvodivo, ali da zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija, te se poziva Ured visokog predstavnika da, koristeći svoja ovlaštenja, spriječi daljnju eskalaciju krize. 

U nastavku prenosimo kompletnu objavu Belmina Karamehmedovića, direktora BHRT-a.

- Kao što je opće poznato, BHRT je već duži niz godina talac političkih blokada, ignorantskog odnosa i osnivača ali i izvršne vlasti. Zbog situacije u kojoj se nalazi BHRT, ne vlastitom krivicom, obratili smo Vam se Pismom od 8. 12. 2025. g. i zatražili Vaše hitno djelovanje imajući u vidu ovlasti koje su Vam na raspolaganju, kao i to da je uspostavljanje BHRT-a započelo odlukom Visokog predstavnika a završilo usvajanjem Zakona o javnom RTV servisu u Parlamentnoj skupštini BiH 2005. g. Danas, 20 godina poslije, BHRT funkcionira u puno težim i rizičnijim uvjetima koji mogu dovesti do gašenja. Kao što smo više puta naglašavali rješenje je jasno i izvodivo, ali zahtijeva hitnu i odlučnu reakciju. Nažalost, nedjelovanje nadležnih vlasti odnosno pasivan odnos u vezi sa problemima BHRT-a ne ugrožava samo Javni servis, već i evropski put BiH ali puno drugih medija i institucija.

Na to da je rješenje ovog problema zadatak vlasti BiH skrenuo je pažnju i Vaš Ured u odgovoru na upit FENA-e 10.decembra 2025.g.: Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju djelovati bez odlaganja i riješiti najurgentnije izazove koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, a prije svega preostali dug prema Evropskoj radiodifuznoj uniji.

Nažalost, danas je 24.12.2025.g. a vlasti Bosne i Hercegovine i dalje odbijaju riještiti problem BHRT-a pravdajući svoje nedjelovanje argumentima koji uopće ne stoje, što Vam je sigurno poznato. Zbog toga, a imajući u vidu činjenicu da za nekoliko dana završava ova budžetska godina, pozivamo Vas da koristeći svoja ovlaštenja, kao u slučaju Viaduct, hitno donesete odluku o prebacivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve BiH za 2025.g. za podmirenje dugovanja BHRT-a (dugovi domaćim i ino dobavljačima, dug za doprinose za zaposlenike). Drugo rešenje bi bilo da umjesto ministra finansija BiH Srđana Amidžića (koji se na RTRS-u hvalio kako je uspješno iz budžeta za ovu godinu izbacio BHRT i sedam ustanova kulture na državnom nivou) ovlastite zamjenika ministra Muhameda Hasanovića da provede realizaciju utroška sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Odsustvo političke volje i nepostojanje sistemskih rješenja doveli su BHRT u ovu situaciju, zbog čega postoji mogućnost da javnost ostane bez objektivnog i nepristranog izvještavanja, posebno uzevši u obzir ozbiljnost stanja na medijskoj sceni u BiH i sve veći broj medija koji djeluju pod vrlo konkretnim političkim agendama, često jačajući utjecaj stranih država i njihovih interesa. Ne smijemo dozvoliti da posljedice ovog problema snose građani BiH, koji svojim plačanjem RTV takse godinama podržavaju rad Javnog servisa BiH.

S toga Vas još jednom pozivamo da prepoznate ozbiljnost trenutka i odgovornost koju imate prema svim građanima i budućnosti medijskog prostora u Bosni i Hercegovini. Uloga BHRT-a u osiguravanju slobode informiranja, pluralizma mišljenja i demokratskih vrijednosti ne može se zanemariti, a eventualno gašenje BHRT-a bi predstavljalo nenadoknadiv gubitak ne samo za medijsku zajednicu, već i za društvo u cjelini. Očekujemo od Vas da preduzmete sve raspoložive mjere odnosno da donesete odluku kako bi se spriječila daljnja eskalacija ove krize i obezbijedilo nesmetano funkcioniranje Javnog servisa BiH, kao jednog od 14 glavnih uslova na putu BiH ka pridruživanju Evropskoj Uniji - navodi se.

# OHR
# BELMIN KARAMEHMEDOVIĆ
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