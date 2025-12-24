Radulović: Odluka CIK-a je pozitivan signal, ali izbori se moraju u potpunosti ponoviti u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu

Današnja odluka CIK-a o poništavanju i ponavljanju izbora je ohrabrujući signal da CIK želi da radi svoj posao i da zaštiti izbornu volju građana. Međutim, mi apelujemo na CIK da donese novu odluku, koja će obuhvatiti veći broj biračkih mjesta. Iz izjava neposrednih učesnika izbornog procesa, kao i predstavnika CIK-a, jasno je da su se nepravilnosti dogodile na mnogo više od 136 mjesta za koje je CIK danas donio odluku. Izjavio je ovo aktuelni v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović.

- Prije svega tu mislim na Doboj, Zvornik, Bratunac i Laktaše. Tamo je izborni proces kontaminiran u toj mjeri da možemo govoriti o organizovanom kriminalu. Svjestan da gubi ove izbore, SNSD i njihovi sateliti su isplanirali da manjak u broju glasova nadoknade tamo gdje će najlakše sprovesti izbornu krađu. Tako je jedino ispravno rješenje da se ponove izbori na svim biračkim mjestima u ove četiri lokalne zajednice. Ako je CIK-u nedostajalo vremena da sve detaljno ispita, ne treba žuriti. Čuli smo i na sjednici CIK-a da je ova odluka donesena na osnovu nepravilnosti koje je bilo vrlo lako utvrditi i da im je nedostajalo vremena za detaljniju istragu, koja bi, siguran sam, potvrdila naše sumnje da su se izborne manipulacije dogodile u još većem obimu - kaže Radulović i dodaje:

- CIK ne smije propustiti priliku da svoj posao uradi do kraja i vrati povjerenje građana u državu, institucije i izbore. Iz izjava predstavnika CIK-a zaključujemo da se radi o prevarama ogromnih razmjera, prevarama koje okreću izborni rezultat, te očekujemo da tužilaštvo odmah reaguje i da identifikuje i strogo kazni odgovorne za izbornu krađu i njihove nalogodavce. Pored CIK-a, neophodno je da i tužilaštvo reaguje kako više nikom, nigdje ne bi palo na pamet da se igra sa voljom naroda i prekraja rezultate izbora!