OFAC produžio rok NIS-u za pregovore o prodaji ruskog udjela do 24. marta

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) izdao je novu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog vlasničkog udjela do 24. marta, potvrđeno je u srijedu. Istovremeno, OFAC NIS-u nije odobrio nastavak redovnog poslovanja tokom tog perioda.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da produženje licence ruskoj strani za pregovore do 24. marta ne znači mnogo za Srbiju, naglasivši da se pitanje snabdijevanja energentima mora riješiti u što kraćem roku, prenosi Radiotelevizija Srbije.

Vučić je ranije rekao da Srbija ubrzano uvozi gorivo te da su zalihe dovoljne najmanje do 15. januara, a moguće i do 25. januara.

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su resorno ministarstvo, Ministarstvo vanjskih poslova i predsjednik Srbije tokom godine vodili intenzivne diplomatske aktivnosti, u okviru kojih je osigurano ukupno osam produženja dozvole za rad NIS-a. Dodala je da će se diplomatski razgovori nastaviti kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje.

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije na snazi su više od dva mjeseca. Rafinerija nafte u Pančevu obustavila je preradu sirove nafte 25. novembra.