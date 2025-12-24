Stevandić o ponavljanju izbora: Rezultat paraobavještajnih krugova u FBiH i Šmita, razbit ćemo ih u paramparčad

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić (US) nakon odluke Centralna izborne komisije BiH da ponovi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 općina u RS poručio je kako je ovo "posljednja šansa Kristijana Šmita". Naveo je da je ova odluka rezultat "djevolovanja paraobavještajnog podzemlja u FBiH i stranih kruga oko Šmita".

- Pošto je ovo njihova posljednja šansa nadam se da ćemo ih ispratiti i da će naš narod ovo razumjeti kao šansu da ih sve, što se izbora tiče, razbijemo u paramparčad. Da CIK podnese ostavku i da Šmit ide kući. Hvala na ukazanoj šansi - rekao je. Poručio je da se namjerno kvare praznici i da se sve "tempira pred 9. januar".