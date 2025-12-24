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PREDSJEDNIK NSRS

Stevandić o ponavljanju izbora: Rezultat paraobavještajnih krugova u FBiH i Šmita, razbit ćemo ih u paramparčad

Poručio je da se namjerno kvare praznici i da se sve "tempira pred 9. januar"

Nenad Stevandić. Srna

S. S.

24.12.2025

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić (US) nakon odluke Centralna izborne komisije BiH da ponovi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 općina u RS poručio je kako je ovo "posljednja šansa Kristijana Šmita".

Naveo je da je ova odluka rezultat "djevolovanja paraobavještajnog podzemlja u FBiH i stranih kruga oko Šmita".

- Pošto je ovo njihova posljednja šansa nadam se da ćemo ih ispratiti i da će naš narod ovo razumjeti kao šansu da ih sve, što se izbora tiče, razbijemo u paramparčad. Da CIK podnese ostavku i da Šmit ide kući. Hvala na ukazanoj šansi - rekao je.

Poručio je da se namjerno kvare praznici i da se sve "tempira pred 9. januar".

- Stalno podgrijavaju krizu u RS i namjerno pokušavaju izazvati sukobe. Dio ljudi koji imaju nezrele ambicije u opoziciji su njihove glavne poluge moći. Isto tako i glavni razarači opozicionog jedinstva u RS-u koje je u potpunom rasulu i haosu. Ovo je pokušaj da se opozicija ujedini i spasi. Šta god da je, ponavljam, na svim mjestima ćemo ih rasturiti u paramparčad - naveo je.

# NSRS
# NENAD STEVANDIĆ
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