Nakon smrti oca, Zikrija usrećio komšiju: Motorna kolica poklonili nepokretnom jaranu Sejdi da može do grada

Nepokretni šezdesetšestogodišnji Sead Imširović Sejdo iz gračaničke ulice Javor, zbog oduzetosti obje noge, tri pune godine nije mogao sići u svoju čaršiju u Gračanici, na kojoj je godinama prodavao sitnice i potrepštine za domaćinstva. Ovih dana, iznenada, kada se najmanje nadao, obasjalo ga je sunce sreće.

Ne tužim se

Na poklon je dobio motor četverotočkaš na elektro-pogon i sada samo čeka ljepše vrijeme da se provoza i vidi kako izgleda njegov grad. Usrećila su ga dvojica dobrih ljudi, Zikrija Ahmetbegović i Lazo Čigoja.

Sead Imširović zvani Sejdo cijelog života je prodavao sitnice za domaćinstva i nije stekao uslove za penziju, pa danas preživljava od socijalne pomoći koja iznosi 196 maraka. Često ga posjete njegovi prijatelji, jer Sead je bio omiljen i druželjubiv u čaršiji pa mu pomognu, i to im Sead nikada neće zaboraviti.