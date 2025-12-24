Bizarna izjava Vulić o Bjelici-Prutini: Radi na realizaciji Islamske deklaracije

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je odluka Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta i naloži njihovo ponavljanje u 17 opština i gradova - "gruba politička manipulacija izvan svakog pravnog okvira".

Član CIK-a Vanja Bjelica-Prutina otvoreno mrzi SNSD, a lične frustracije pretvorila je u političku patologiju, kaže Sanja Vulić.

Vulić je izjavila Srni da ovakva odluka nema nikakve veze sa pravom, demokratijom, ni zakonskim ovlaštenjima. Potom je sramotno vrijeđala članicu CIK-a.

- Mržnja je bolest. Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina otvoreno mrzi SNSD, a lične frustracije pretvorila je u političku patologiju. Njena agenda je jasna - rad na realizaciji Islamske deklaracije, što manje Republike Srpske, što više BiH - navela je Vulić.