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FUNKCIONERKA SNSD-A

Bizarna izjava Vulić o Bjelici-Prutini: Radi na realizaciji Islamske deklaracije

Snajka SDA je možda poželjna snajka, ali srpski narod zna šta je svetinja, a to je Republika Srpska, rekla je Vulić o Bjelici Prutini

Sanja Vulić i Vanja Bjelica-Prutina. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S. / Srna

24.12.2025

Član CIK-a Vanja Bjelica-Prutina otvoreno mrzi SNSD, a lične frustracije pretvorila je u političku patologiju, kaže Sanja Vulić.

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je odluka Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta i naloži njihovo ponavljanje u 17 opština i gradova - "gruba politička manipulacija izvan svakog pravnog okvira".

Vulić je izjavila Srni da ovakva odluka nema nikakve veze sa pravom, demokratijom, ni zakonskim ovlaštenjima. Potom je sramotno vrijeđala članicu CIK-a.

- Mržnja je bolest. Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina otvoreno mrzi SNSD, a lične frustracije pretvorila je u političku patologiju. Njena agenda je jasna - rad na realizaciji Islamske deklaracije, što manje Republike Srpske, što više BiH - navela je Vulić.

Ona je poručila da "taj projekat neće proći" i da se pobjeda ponavlja.

- Snajka SDA je možda poželjna snajka, ali srpski narod zna šta je svetinja, a to je Republika Srpska - zaključila je Vulić.

# SANJA VULIĆ
# VANJA BJELICA-PRUTINA
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