Nevjerovatno: NiP-ovom direktor Bazena "Otoka" istekao mandat, i dalje se ponaša kao direktor i ne da pečat

Mandat direktoru JP "Olimpijski bazen "Otoka" Avdiji Hasanoviću (NiP) istekao je u utorak 23. decembra.

Kako saznaje portal "Avaza", nije donesena nova odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora, niti je zaključen novi ugovor o radu s Hasanovićem na drugom radnom mjestu.

On praktično i dalje obnaša poziciju direktora, iako mu je istekao mandat, a za to nema pravnog osnova. Upravo na to je upozoren i Nadzorno odbor ovog javnog preduzeća u pismu u čijem je posjedu portal "Avaza".

- Također, Vas obavještavam da bivši direktor uprkos isteku mandata: Zadržava službeni pečat, koristi službeno vozilo Preduzeća, kojim je napustio radno mjesto jučer nakon isteka mandata, jutros koristi kancelariju direktora. U skladu sa Zakonom o radu F BiH (prestankom ugovora/mandata prestaju prava i obaveze iz radnog odnosa), Statutom JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o., općim načelima pravne sigurnosti i zakonitosti, istekom mandata prestaju sva ovlaštenja direktora za zastupanje i predstavljanje Preduzeća, donošenje odluka, potpisivanje akata, korištenje službenog pečata i raspolaganje službenim vozilom, korištenje prostorija/kancelarija.

Kadrovska služba je radi zaštite zakonitosti i pravne sigurnosti, od današnjeg dana (24.12.2025. godine) obustavila pripremu i evidentiranje svih akata koji bi bili potpisani ili ovjereni bez važećeg ovlaštenja. Molim Nadzorni odbor, gradonačelnika, Gradsko vijeće i Skupštinu, da hitno: Nalože povrat službenog pečata, imenuju vršioca dužnosti, dostave pisanu instrukciju o daljem postupanju u periodu bez zakonskog zastupnika JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo. Upravo sam obaviještena da je u 08:25 sati bivši direktor bez odobrenja nastavio da se ponaša kao direktor i službenim vozilom se odvezao u nepoznatom pravcu. O navedenom je sačinjena službena zabilješka u kadrovskoj službi - navodi se u pismu.