Katedrala u Sarajevu ispunjena vjernicima, održana Misa Bdijenja: "Bog se rodio i došao među nas"

U Katedrali Srca Isusova u Sarajevu večeras je održana sveta misa Božićnog bdijenja, koju je predvodio vrhbosanski metropolit monsinjor Tomo Vukšić.

Svetište je bilo ispunjeno vjernicima svih uzrasta, a uz monsinjora Vukšića u bogoslužju su sudjelovali i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Frensis Asizi Čulikatt, novoimenovani vojni ordinarij u BiH.

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U obraćanjima vjernicima često su isticane poruke pape Franje, čije su riječi predstavljene kao trajna misao vodilja i izvor nade za ljude širom svijeta. Nakon pričesne i završnih molitava, misa je zaključena svečanim blagoslovom koji je udijelio nadbiskup Vukšić.

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