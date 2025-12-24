Katedrala u Sarajevu ispunjena vjernicima, održana Misa Bdijenja: "Bog se rodio i došao među nas"

U Katedrali Srca Isusova u Sarajevu večeras je održana sveta misa Božićnog bdijenja, koju je predvodio vrhbosanski metropolit monsinjor Tomo Vukšić.
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VODIO JE MONSINJOR VUKŠIĆ
Svetište je bilo ispunjeno vjernicima svih uzrasta, a uz monsinjora Vukšića u bogoslužju su sudjelovali i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Frensis Asizi Čulikat
U Katedrali Srca Isusova u Sarajevu večeras je održana sveta misa Božićnog bdijenja, koju je predvodio vrhbosanski metropolit monsinjor Tomo Vukšić.
Svetište je bilo ispunjeno vjernicima svih uzrasta, a uz monsinjora Vukšića u bogoslužju su sudjelovali i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Frensis Asizi Čulikatt, novoimenovani vojni ordinarij u BiH.
U obraćanjima vjernicima često su isticane poruke pape Franje, čije su riječi predstavljene kao trajna misao vodilja i izvor nade za ljude širom svijeta.
Nakon pričesne i završnih molitava, misa je zaključena svečanim blagoslovom koji je udijelio nadbiskup Vukšić.
- Prije završnog blagoslova, još jednom vas najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem za pobožno sudjelovanje u ovoj svetoj misi. Želim svima sretan i blagoslovljen Božić. Bog se rodio i došao među nas. Izraz je to velike božje ljubavi prema svakom stvorenju. Bez obzira na brojne izazove, kršćanin je prema svom pozivu poslan poput Isusa izrađivati mir, slogu i pokazivati suosjećanje s onima koji su u potrebi - poručio je Vukić.
Podsjećamo, sutra će u 10:30 sati u Katedrali biti obilježeno i svečano euharistijsko slavlje na svetkovinu Božića.
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