Video / Nevjerovatno: Evo s kakvim automobilom se odlučio provozati na sjeveru BiH

Banja Luka je ovih dana dobila nesvakidašnji novogodišnji ukras, ali ne na trgu, nego na točkovima.

Automobil okićen šarenim novogodišnjim sijalicama, onim istim koje obično krase jelke, provozao se gradskim ulicama i momentalno privukao pažnju prolaznika, piše Srpskainfo.

Dok institucije broje minuse, a građani brige, neko je odlučio da barem na trenutak unese malo boje, svjetla i praznične atmosfere u svakodnevicu. U državi u kojoj se sve češće gasi nada, ovaj automobil kao da poručuje, ako već nema sistema, ima mašte.

Možda neće popraviti stanje u državi, ali je bar podsjetio da praznici nisu samo u dekoracijama grada, već i u malim, neobičnim gestovima običnih ljudi.