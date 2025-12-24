Crnadak o napadima SNSD-a na CIK: Ta glupa i primitivna priča više ne prolazi

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak (PDP) oštro je reagovao na odluku Centralne izborne komisije BiH da se ponove izbori u 17 općina i na 136 biračkih mjesta. Crnadak je ocijenio da je situacija u Doboju, Laktašima i Zvorniku posebno problematična, te je naglasio da bi bilo najbolje da se izbori u tim gradovima u potpunosti ponove.

- Ponudit ću SDS-u da lično budem posmatrač na jednom od najtežih mjesta u Doboju. Vapaji, zapomaganja i kuknjava SNSD-a nakon današnje odluke CIK BiH najbolji su dokaz sa kakvim opasnim ljudima i kriminalnom organizacijom imamo posla. Nakon što je utvrđeno da su njihovi aktivisti glasali za one koji žive u Francuskoj, prebacivali Blanušine glasove Karanu i radili ko zna kakve još gadosti, oni idu u napad i optužuju CIK i opoziciju da rade protiv Republike Srpske. Ta glupa i primitivna priča je možda nekada mogla proći, ali više ne može - kaže Crnadak.