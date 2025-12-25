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CRKVA SV. ANTE PADOVANSKOG

Poruka nade i zajedništva s bihaćke ponoćke

Naglasio je važnost obitelji i međuljudskih odnosa kao mjesta gdje se vjera živi kroz dobrotu, pažnju i otvoreno srce prema drugome

Božić u Bihaću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

25.12.2025

U župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Bihaću, ispunjenoj velikim brojem vjernika, božićna misa ponoćka protekla je u ozračju mira i zajedništva. 

U svojoj poruci župnik fra Ivan Tučić pozvao je na jedinstvo, međusobno razumijevanje, solidarnost i poštovanje jednih drugih, podsjećajući da se prava poruka Božića prepoznaje u blizini prema onima koji su zaboravljeni, sami i nemoćni.

Naglasio je važnost obitelji i međuljudskih odnosa kao mjesta gdje se vjera živi kroz dobrotu, pažnju i otvoreno srce prema drugome.

# BIHAĆ
# BOŽIĆ
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