Poruka nade i zajedništva s bihaćke ponoćke

U župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Bihaću, ispunjenoj velikim brojem vjernika, božićna misa ponoćka protekla je u ozračju mira i zajedništva.

U svojoj poruci župnik fra Ivan Tučić pozvao je na jedinstvo, međusobno razumijevanje, solidarnost i poštovanje jednih drugih, podsjećajući da se prava poruka Božića prepoznaje u blizini prema onima koji su zaboravljeni, sami i nemoćni.

Naglasio je važnost obitelji i međuljudskih odnosa kao mjesta gdje se vjera živi kroz dobrotu, pažnju i otvoreno srce prema drugome.