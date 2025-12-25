Širom BiH slavi se Božić: Praznik svjetla, ljubavi i mira

Vjernici širom Bosne i Hercegovine danas slave Božić po gregorijanskom kalendaru, u svečanom ozračju, s porodicama.

U povodu Božića, u svim katoličkim crkvama u ponoć su služene mise, kojima se najavljuje dolazak Božića, koji se obilježava kao dan rođenja Isusa Krista. Širom Bosne i Hercegovine su svete mise povodom najradosnijeg kršćanskog praznika.

Proslava Božića ove je godine dodatno svečana, jer se događa u jubilarnoj 2025. godini od Isusovog rođenja, koju cijelo kršćanstvo proživljava svakih 25 godina.

Paketi pomoći

Božić je vrijeme kada vjernici širom svijeta slave dolazak svjetla, ljubavi i mira. Na Božić su širom Bosne i Hercegovine organizirane i brojne akcije pomoći u obliku božićnih paketa, organizacije mladih i humanitarne organizacije donirale su hranu, odjeću i drugo u svim većim gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Zajedno s Uskrsom i Duhovima, Božić je jedan od tri najveća kršćanska praznika. Centralni čin proslave Božića je misa ponoćka, održana sinoć u svim crkvama u Bosni i Hercegovini. Na Badnje veče i Božić katolički vjernici poklanjaju se jaslama Bogomladenca koje se tradicionalno improvizuju u svim hramovima. Ovaj običaj je sjećanje na poklonjenje tri mudraca s Istoka koji su stigli u Betlehem, prateći najsjajniju zvijezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

Običaj da se u crkve postave jasle, s figurama koje dočaravaju siromašne uslove staje u kojoj je Krist rođen, potječe iz 13. stoljeća. Takve jasle u svojim domovima danas imaju i vjernici. Prve jaslice napravio je Sveti Franjo Asiški 1223. godine.

Vijenac-advent

U kućama vjernika Rimokatoličke crkve, vijenac-advent je ispleten od slame i borovih grančica, ukrašen purpurnim vrpcama i ima četiri crvene svijeće, zbog četiri nedjelje posta, koje se pale jedna po jedna, svake nedjelje uoči Božića.

Prema evanđeljskom predanju, Isus Krist je rođen 25. decembra u Betlehemu pa se, uz razlike u kalendarima, taj datum kao početak nove ere i nove historije čovječanstva poštuje u cijelom kršćanskom svijetu.

Božić i nova godina

Kršćani su vrlo rano dan Isusovog rođenja smatrali i početkom nove godine. U periodu obnovljenog Zapadnog Rimskog Carstva gotovo u cijeloj Evropi početak nove godine bio je na Božić. Sam naziv Božić podsjeća da je blagdan Božića evanđeoska škola ljudskosti i čovječnosti pa iz njega struje odlike: pristupačnost, jednostavnost, susretljivost, povjerljivost, skromnost.

Redakcija ''Dnevnog avaza'' svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti u BiH i inozemstvu koji danas proslavljaju svoj najveći i najradosniji blagdan Božić upućuje najsrdačnije čestitke, uz želje da ga provedu u zdravlju, sreći i veselju.

Sretan Božić i neka vam ovaj praznik veselja, slavlja i dijeljenja pozitivnih vrijednosti donese svako dobro!