Načelnik Laktaša podnosi žalbu CIK-u: Ako bude odbijena, pozvat će sve da ponovo glasaju za Karana

Potpredsjednik SNSD-a i načelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će danas uputiti žalbu na odluku Centralne izbore komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ako žalba bude odbijena, rekao je Bojić, lično će pozvati sve da iz velikog revolta izađu na ponovne izbore u Laktašima i da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

On je izvrijeđao članove CIK-a koji dolaze iz reda srpskog naroda jer su izbori poništeni.

- Od toga u više od 95 posto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan! Teška je sramota i poniženje da prekrajate volju naroda u Laktašima gdje je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjeđivao posljednjih 30 godina i poništite izbore u pola grada - zaključio je Bojić.