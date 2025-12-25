Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVRIJEĐAO ČLANOVE CIK-A

Načelnik Laktaša podnosi žalbu CIK-u: Ako bude odbijena, pozvat će sve da ponovo glasaju za Karana

Od toga u više od 95 posto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan, naveo je Bojić

Kadar SNSD-a. Društvene mreže

SRNA

25.12.2025

Potpredsjednik SNSD-a i načelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će danas uputiti žalbu na odluku Centralne izbore komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ako žalba bude odbijena, rekao je Bojić, lično će pozvati sve da iz velikog revolta izađu na ponovne izbore u Laktašima i da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

On je izvrijeđao članove CIK-a koji dolaze iz reda srpskog naroda jer su izbori poništeni.

- Od toga u više od 95 posto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan! Teška je sramota i poniženje da prekrajate volju naroda u Laktašima gdje je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjeđivao posljednjih 30 godina i poništite izbore u pola grada - zaključio je Bojić.

Podsjećamo, CIK BiH je donio jučer odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

# LAKTAŠI
# SNSD
# RS
# MIROSLAV BOJIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.