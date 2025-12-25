Iz OSCE-a za "Avaz": Pozivamo na očuvanje integriteta izbornih procesa i poštovanje CIK-a

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija) prepoznaje napore Centralne izborne komisije (CIK) usmjerene ka očuvanju integriteta izbornih procesa, uključujući odluku da poništi rezultate prijevremenih izbora na 135 glasačkih mjesta u Republici Srpskoj i jednom u Brčko distriktu BiH, navodi se u izjavi OSCE-a za „Avaz“.

- U cilju osiguranja legitimnosti izabranih institucija vlasti u Republici Srpskoj, Misija poziva sve političke aktere, institucije i učesnike na izborima da u potpunosti poštuju odluke CIK-a, da se uzdrže od djelovanja ili retorike koja bi mogla da podriva povjerenje u izborni proces i da pruže aktivnu podršku provedbi transparentnih i vjerodostojnih izbora. Bilo kakve prijetnje upućene CIK-u i njegovim članovima su u suprotnosti sa principima OSCE-a i međunarodnim izbornim standardima i mogu predstavljati kako politički pritisak tako i krivično djelo u skladu sa relevantnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini – kazali su nam iz OSCE-a.