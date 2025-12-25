Don Pero Miličević: Božić je blagdan Božje ljubavi, obitelji i zajedništva

Katolički vjernici danas slave Božić, najradosniji kršćanski blagdan koji obilježava rođenje Isusa Krista u Betlehemu.

Božić je blagdan u kojem se slavi otajstvo utjelovljenja – trenutak kada je Bog postao čovjekom kako bi otkupio čovjeka od grijeha i pokazao svoju ljubav prema svakom čovjeku, kazao je za Fenu župnik župa sv. Marka - Cim i sv. Luke - Ilići don Pero Miličević. Rođenje Isusa Krista, po Blaženoj Djevici Mariji i navještenju anđela, poruka je da je Bog trajno uz čovjeka i njegove životne putove.

Don Pero Miličević podsjetio je da se Krist ne rađa samo u Betlehemu, nego i danas u srcima ljudi i u njihovim obiteljima, istaknuvši kako je Božić ujedno i snažan obiteljski blagdan u kojem se njeguje zajedništvo, okupljanje i radost.

Govoreći o božićnim običajima hrvatskog naroda, naglasio je važnost došašća, zornica, sijanja božićne pšenice te unošenja badnjaka, koji simbolizira novo svjetlo i novu nadu u obiteljima. Posebno je istaknuo običaj paljenja svijeća i međusobnih posjeta, kao znak dijeljenja božićne radosti i jačanja zajedništva među ljudima.

Don Pero Miličević uputio je posebne želje bolesnima, starima i nemoćnima, moleći da ih Gospodin ojača i pohodi svojom snagom, ali i pozvao vjernike da Božić žive kroz susrete, solidarnost i otvorenost srca.

- Božić je istinski kada smo zajedno i kada dopuštamo da se maleni Bog rodi u našim srcima i postane dionik našega života - poručio je, poželjevši svima miran, radostan i blagoslovljen Božić.

Kao blagdan, Božić se u svakom narodu obilježava na poseban način čineći i dio njegove etnografske baštine. U nekim krajevima gdje žive Hrvati već na svetu Katarinu počinje božićna priprava i traje točno mjesec dana. Advent ili došašće vrijeme je pripreme za dolazak i rođenje Isusa Krista, a sastoji se od četiri tjedna neposredno prije Božića.

Otajstvo Božića ima odraz i u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, a posebno u spletu običaja te u božićnim pjesmama i melodijama. Božićni običaji doprinose i zbližavanju ljudi, od čestitanja i darivanja do pomirbe zavađenih i novog poleta u obiteljskom životu.

Pjesme su svečane i odišu radošću, a sadržajem su zapravo prepjev božićnog evanđelja i kršćanskih vjerskih istina. U božićnim pjesmama jasno je naznačen kršćanski temelj o rođenju Bogočovjeka, koji je često opjevan kao Mladi Kralj, od Djevice Marije.