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BLAGDAN

Zenički katolici služenjem misa u svih pet župa slave ovogodišnji Božić

Božić je za nas, kršćane katolike, jedan od najradosnijih blagdana - blagdan rođenja Isusova, poručio je Jelečević

Božićno jutro u crkvi Župe Svetog Ilije u Zenici. Fena

FENA

25.12.2025

Svečanu Euharistiju na božićno jutro u crkvi Župe Svetog Ilije u Zenici jutros je predvodio vikar fra Miro Jelečević, dok je misu polnoćku kojom se slavilo otajstvo Rođenja Isusa Krista, sinoć predvodio župnik ove crkve fra Marko Kepić.

Polnoćka se sinoć slavila u svih pet zeničkih župa, u kojima se i danas, služenjem misa nastavlja obilježavati ovogodišnji Božić. Vikar Jelečević poručio je vjernicima kako ih danas obasjava svjetlost Božića, kojim slave rođenje novog života, odnosno zahvaljuju Bogu za dar rođenja i život spasitelja – Isusa Krista.

- Božić je za nas, kršćane katolike, jedan od najradosnijih blagdana - blagdan rođenja Isusova. Blagdan zajedništva, obitelji, radosti...Svega onog pozitivnog za što mi, ljudi, često mislimo kako nismo više sposobni ili nemamo snage.

Božić nas stalno vraća nama, ljudima, i podsjeća da ono najvrednije i najljepše u nama - toplina, zajedništvo, dobrota, zaštita jednih od drugih, da su to vrlo jednostavne stvari i da svako od nas to može. To je ta velika poruka Božića koja nije samo kršćanska, nego univerzalna, ljudska - poručio je Jelečević.

Božićno vrijeme, podsjeća, zenički katolici nastavljaju gustim rasporedom svetkovina, a završava se 11. januara iduće godine, svetkovinom Krštenja Isusova.

# BOŽIĆ
# KATOLICI
# MISA
# BLAGDAN
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